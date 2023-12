¡En llamas! Jugador argentino "amenaza" a un colega tras lesionarlo de gravedad (+Video)

¿Fortísimo? Así fue, justamente, el mensaje que le dejó el jugador Joaquin 'El Tucu' Correa a un colega de profesión que le ocasionó una lesión, aparentemente, de gravedad, tras un cruce con el delantero en el encuentro entre su Olympique de Marsella y el Ajax por la Europa League, que finalizó con pizarra de 4-3 a favor del cuadro francés.

El lance fue protagonizado por el centrocampista Steven Berghuis, quien fue al piso y en la barrida arrolló las piernas del atacante, al tiempo en el que una de ellas quedó atrapada para la tragedia de Correa. Esta acción obligó a que el argentino fuera sustituido en el minuto 66' de partido, por Iliman Ndiaye, y el neerlandés se llevara la tarjeta roja.

"No te conozco pero tuviste la cara para hablar después del partido y decir que no fue nada, en lugar de pedir disculpas o preocuparte por mi estado", escribió Joaquin de inicio en su Instagram, acompañado de la imagen del choque entre ambos y mientras en esa misma oración finalizaba con esta advertencia: "¡Entre colegas el respeto y los códigos ante todo! Nos veremos pronto".

Con todo y eso, la colera del futbolista albiceleste no fue generada solo por la durísima entrada del centrocampista, sino por las declaraciones que realizó después del partido, en las que restó importancia al cruce. "Acabo de volver a verlo. No creo que sea tarjeta roja, incluso dudo si fue amarilla", comentó Berghuis, mientras agregó: "Me tiro a barrer para frenar a un extremo, algo que hago normalmente, y me llevo la otra pierna conmigo".

En definitiva, el compromiso, que también estuvo marcado por el hat-trick de Pierre Emerick Aubameyang para su Marsella, sirvió para extender el liderato de los franceses en el grupo B de la Europa League, en el que están desde lo más alto con 11 puntos, tras 5 jornadas del certamen.