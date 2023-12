¿Con una mujer casada? Marcelinho apuntó un giro inesperado sobre el secuestro que vivió recientemente

Horas de consternación fue las que vivió Marcelinho Carioca, tras pasar varias horas secuestrado en Brasil. El exjugador de Flamengo, Corinthians, Santos, Vasco Da Gama, entre otros, ya se encuentra en libertad y emitió su versión de los acontecido, contraria a lo que circulaba en redes sociales.

La historia que contó el exfutbolista dista mucho las ras razones que se dieron a conocer, luego que apareció en un video expresando que su raptor era el esposo de su presunta amante. "Si te apuntan con un arma a la cabeza y la persona te obliga a hablar, ¿qué haces? Me obligaron a decir eso", dijo, en referencia a las imágenes con la mujer, a la que definió como una amiga.

Fabio Nelson, uno de los encargados de la división antisecuestros del Departamento de Sao Paulo, que ayudó a la liberación de Marcelinho, también desmitió que el secuestro se haya debido a amoríos del exjugador y explicó que estas versiones son creadas por los criminales para desviar la atención. "Me golpearon en la cabeza y luego no vi nada más. Cuando subí al auto, me taparon la cabeza”, aseveró Carioca en rueda de prensa.

“Querían dinero y me llevaron. No me preocupaba el dinero, sino mi vida y la de ella. Encapuchado, no ves nada, sólo oyes", agregó a los detalles de esas horas en las que se privó su libertad, en la que habría transferido hasta 40.000 reales (unos 8.000 dólares) a las arcas de sus captores.

El secuestro

Marcelinho cayó en manos de los secuestradores, tras salir de un espectáculo de Thiaguinho en el Estadio Neo Química Arena en Brasil, momento cuando se dirigía a su vehículo y fue capturado junto a su a su amiga.