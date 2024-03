¡Vuelve el perro arrepentido! Anuel AA no supera a Feid y le lanza con todo en su nuevo tema

A pesar que desde hace más de un año la cantante colombiana, Karol G, vive una hermosa relación con el reggaetonero Feid y dejó atrás el calvario que vivió al separarse de Anuel AA, todo parece indicar que el boricua aún no supera su relación y ahora, en lugar de lanzarle a su exnovia, se fue en contra del colombiano, como en diferentes ocasiones ya había sucedido.

Para los meses de mayo y junio del 2023, el boricua estuvo enviando varios mensajes ofensivos en contra de ‘El Ferxxo’, y todo por el romance que mantiene con “La Bichota”. Tras varios meses de silencio, el trapero volvió a nombrarlo y en esta ocasión fue por el lanzamiento de su nuevo tema “VVS Switch Remix”, la canción que estrena luego de una larga ausencia por problemas de salud.

Aunque muchos pensarán que es dentro del tema que el ‘Doble A’ le tira a su contrario, resulta que fue en sus redes sociales donde escribió un contundente mensaje. “LA 2BLEA. EL REY DEL TRAP. TÚ DIME QUIEN ES FEID?????”, fue el mensaje con el que Anuel acompañó el carrete de fotografías para promocionar el estreno.

Las redes no lo perdonaron

No podemos negar que actualmente existe una magistral preferencia por la antioqueña y a su vez por su novio, por lo que los seguidores no tardaron en darle palo al intérprete de “Medusa”. “Por qué no mencionas al cantante que está criando a tu hija?”, “Campaña para buscar un ex de laury y que anuel supere a FEID, firmen aquí”, “Feid es el macho de tu insuperable Karol”, “Vaya a responder por su hija en vez de estar haciendo plata nombrando a ese papasito”, “Quien es Feid? El hombre que si sabe respetar a una mujer”, es parte de las opiniones de los cibernautas.

Una raya más pal' tigre...

No es la primera vez que el cantante le lanza al novio de su expareja. En mayo del año pasado, besó una franela con la cara de ‘La Bichota’ y posteriormente publicó un video con la misma prenda al lado mientras “dormía”.

Por otro lado, el cantante de ‘Más rica que ayer’ abrió la boca y se fue en contra del paisa a quien acusó de estar liderando una campaña de acoso en su contra, utilizando a su equipo de trabajo para eso y también a la cantante colombiana.

A través de sus historias en Instagram, aunque no nombró específicamente a nadie el mensaje está más que claro que es para el cantante de ‘150’. “Jajaja ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipo ah cabron ???? ACOSO FUE LO QUE ME TENÍAN A MI EL AÑO PASADO”, inició el reggaetonero.

De igual forma, llamó a Karol G ‘la reina’, y aseguró que el acoso lo empezó ella con sus canciones que también despertaron el odio de sus fanáticos y a diario le enviaban cualquier cantidad de mensajes abusivos.