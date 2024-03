Victoria Ruffo inquieta al público tras complicación de salud que la tiene postrada

La noche del domingo 10 de marzo, la primera actriz mexicana Victoria Ruffo arribó al aeropuerto de la Ciudad de México e inmediatamente fue abordada por los periodistas que allí se encontraban. Sin embargo, su estado actual causó impacto en todos pues no se esperaban ver a la destacada artista en silla de ruedas.

La protagonista de “Corona de Lágrimas” fue muy amable con la prensa, aunque se encontrara en un delicado estado de salud. Entre la conversación, habló muy emocionada de su nieta y su próxima llegada. Además, aprovechó de aclarar los rumores sobre una posible rivalidad con su colega, Lety Calderón.

“Ay no, yo quiero mucho a Lety, nos llevamos muy bien desde hace muchos años. Nosotras tenemos un humor negro, cuando me conocen saben que yo bromeo mucho… Cuando hicimos ‘En nombre del amor’ a mí me habían ofrecido la villana y a la mera hora que ‘la gente no te quiere de mala’, se voltearon los papeles”, comentó.

¿De qué sufre la actriz?

La mexicana de 61 años no habló en esta ocasión sobre lo que afecta su movilidad, pero, en julio del año pasado informó que sufría de hernias lumbares y cervicales, las cuales le impedían llevar con normalidad su vida. “Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo. Prefiero ir, desde ahorita en carreritas con la silla de ruedas”.

En esa oportunidad, la protagonista de dramáticos aztecas puntualizó que ya se había puesto en control y estaba recibiendo tratamiento y así evitar tener que operarse. “Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, del cuello te van estirando, son como 40 sesiones de cada uno, eso se hace para evitar operaciones”, comentó.

“Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo parada o sentada, he sufrido caídas de caballo y elefantes, eso lo hice de jovencita y piensa uno que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando uno es grande trae las secuelas”, afirmó.