Víctor Cámara se reencontró con su hermano Carlos y la reacción emocionó a todos

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de mucha unión y conexión vivieron los actores venezolanos Víctor y Carlos Cámara, al reencontrarse. Ambos grabaron un bonito video mostrando la emoción por estar juntos de nuevo en Estados Unidos.

Bonito reencuentro

La popular página Pantalla De oro, posteó el video de los hermanos Cámara, hijos de la querida y recordada actriz Elisa Parejo.

Víctor, el galán que protagonizó “Topacio”, admitió que tenía mucho tiempo sin ver a su hermano mayor, por lo que decidieron celebrar en un sitio repleto de tragos, comida y buena música.

“Nos vemos cada cinco años, estamos muy contentos, muchas bendiciones para todos”, comentó Víctor, con cara de enorme cariño.

Respuesta de Carlos Cámara

El artista que realizó importantes producciones en Venezuela como “Topacio”, “Mi amada Beatriz”, “Señora”, “Pobre Negro” y “Leonela”, le dio un beso en la frente a Víctor y resaltó que aunque viven en países diferentes el cariño siempre es el mismo.

“Yo amo a mi hermano, lo adoro más que a mi vida y él lo sabe. No somos nada sin la familia”, expresó con gran sonrisa.

Los mensajes de cariño no se hicieron esperar por el reencuentro, entre ellos la actriz Belén Marrero, que escribió: “Que bellos verlos juntos”.