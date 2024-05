¡Trap money! El rapero Neutro Shorty debuta en el Poliedro de Caracas con un llenazo absoluto

"¡Lo logramos Caracas!", gritó Liomar Acosta, mejor conocido como Neutro Shorty, en su primera vez en el Poliedro de Caracas. El de Artigas marca así una hazaña en su carrera, siendo el primer rapero venezolano en cantar en el imponente recinto capitalino.

A las 09:37 de la noche, el caraqueño abrió su show con "Trap Life", seguido de temas como "Noches en la ciudad" y "Ella". Sin poder creer la respuesta de sus fanáticos a la convocatoria que realizó en el mes de marzo, tras su actuación con Yandel, Neutro les agradeció por haberse tomado su tiempo y acompañarlo en esa noche tan especial, "el primero de muchos Poliedro", tal como aseguró.

"Los quiero y los amo Caracas, gracias por estar aquí esta noche conmigo. Gracias a todos los que se tomaron parte de su tiempo para venir hoy a disfrutar de este hecho histórico. El primero de muchos Poliedro que un rapero venezolano hace en la historia", expresó.

"En Puerto Rico es el Choliseo, en Caracas es el Poliedro", expresó el artista luego de afirmar que, muchos raperos tendrán la misma oportunidad que tuvo él este sábado 25 de mayo. "Lento"y "Hot Gyal", fueron otras de las canciones que Acosta le dedicó a las mujeres, a quienes considera que hay que amar y valorar.

Han sido más de 10 años de lucha constante, pero eso lo ha ayudado a sobresalir en el exterior y dejar el nombre de nuestro país muy en alto. En medio del show, Shorty recordó cuando comenzó en el 2013 cantando en plazas y camionetas por puesto, y al montarse en la nave del tiempo, cantó su clásico "Pokemonas", el cual lo ayudó a salir del cascarón en el mundo underground del país.

"Yo siempre dije que si cantaba en el Poliedro tenía que cantar esta canción (Pokemonas), y nunca imaginé que sería posible. Ahora tengo que cumplir mi palabra", dijo. Asimismo, sonaron "No llames más" y "Rude Ghetto", parte de esa época a principio de los años 2000.

Con una gran ovación, el rapero entonó "Maquito", una canción basada en la vida real, por un niño que se crió en la calle, tomó malos pasos, hasta llegar a ser uno de los delincuentes más temido del barrio, hasta que finalmente fue asesinado por malas acciones a lo largo de su vida.

"Lástima", "Mariwana on the table", "Camino solo" y "Soy yo", también sonaron en esta épica velada, que representó un hito para el rapero. Después de dos horas de show y casi a las 12 de la noche, Neutro Shorty estremeció la cúpula con su emblemático tema "The Word is Mine", y de esa manera cerró un espectáculo que soñó mientras vivía su adolescencia en el barrio de Artigas en Caracas.

Los invitados especiales

Durante el concierto, Liomar Acosta contó con la compañía de varios colegas que quisieron estar junto a él en el cierre de su gira "Alien Life World Tour". Primero, invitó al escenario al cantante y productor musical, Niko La Fábrica. Posterior a ello, subió Manira, su novia, con quien interpretó su tema en conjunto "Si mañana muero", y en solitario, la jóven cantó "Comentarios".

El tercer invitado fue 'El Gordo Funky' como es conocido Akapellah, quien hizo vibrar la cúpula con su atrapante freestyle. Para sorpresa de muchos, el rapero contó con la presencia de los hermanos Primera, Servando y Florentino, quienes consiguieron una ovación. "El Incomprendido" fue el último tema que cantaron los hijos de Alí junto a Neutro. Para finalizar la tanda de invitados no podía faltar Big Soto, rapero quien acompaña a Shorty desde hace muchos años y con quien interpretó "Hennessy" y "Gelato".

Vale destacar que, Neutro Shorty viene de una gira por Europa, un mercado bastante difícil para los venezolanos y el cual ha podido ir conquistando paulatinamente. Estados Unidos fue la otra parada antes de su tour por Venezuela, en tierras americanas logró 5 sold outs, tal como lo obtuvo esta noche del 25 de mayo en el Poliedro, y logró vender más de 20 mil tickets.