¡Tomen dato! Juliet Lima comparte mensaje para huir de los hombres tóxicos

La actriz venezolana Juliet Lima utilizada sus redes sociales para compartir mensajes sobre como llevar una vida de pareja tranquila, sana, llena de amor y libre de problemas. Junto a su esposo el también actor y animador Arturo de los Ríos llevan con éxito el podcast “Cómo vivir en pareja y no morir en el intento”, un especio dedicado enviar mensajes como sacar adelante la convivencia en el amor.

Recientemente, Lima que se encuentra residenciada en Estados Unidos con su esposo e hija compartió en su cuenta personal de Instagram en la cual tiene más de dos millones de seguidores un contundente mensaje dedicado a los hombres que se meten en una relación sentimental con problemas internos.

“No acepto hombres que no estén saludables emocionalmente, tú no eres clínica de rehabilitación” fue el mensaje que compartió en una imagen en la cual se le aprecia muy feliz con un vestido rojo.

Igualmente, expresó que es fundamental al comenzar una relación analizar la situación para que sean positiva para ambos lados. “Los agarran dañaditos y creen que ellas los van a acomodar. No hermana, ese no es tu trabajo, ocúpate de ti”, aseveró Lima.

La publicación despertó un sinfín de comentarios positivos y negativos por parte de los cibernautas unos en favor de los hombres y otros a favor de las mujeres.

“No acepten mujeres que no hayan construido algo importante. No eres cajero automático”, “No lo sé. Entonces estaremos solos. Porque somos seres humanos, no somos perfectos, tenemos traumas e inseguridades”, “Aplica para las dos partes claramente. Muy buena reflexión”, son parte de las opiniones.