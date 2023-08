El mensaje de apoyo de Juliet Lima a su hija Anthonella luego de su opinión sobre el divorcio de sus padres

La hija mayor del actor Jonathan Montenegro, fruto de su relación con Juliet Lima, Antonella de 19 años, revolucionó las redes sociales este lunes durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. A la cajita de interrogativas llegó una pregunta que desencadenó una ola de comentarios compartidos en las redes sociales luego de la polémica respuesta de la joven. “Desde cuándo tus padres están separados? Te afecta?”, fue la pregunta para Antonella.

“No hay mejor que tener papás separados, honestamente si regresaran el tiempo y me dieran para escoger, volvería a escoger papás divorciados jajaja. Sobretodo de chiquita lo amabaa. Para mí era tener dos casas, tener dos cuartos, doble todo y si me aburría donde mi mamá me iba con mi papá y si me aburría con mi papá me iba con mi mamá. (Vivíamos a 3 min)”, respondió la venezolana.

La respuesta de su hija, tomó por sorpresas a Lima quien decidió publicarla en su perfil oficial de Instagram y así dejar un mensaje positivo a aquellos padres separados. “Esto se lo regalo a los padres que viven en relaciones infelices utilizando a sus hijos de excusa. Los hijos no agradecen padres juntos, agradecen padres felices”, escribió la actriz. Al mismo tiempo, la actual pareja de Arturo de los Ríos le agradeció a “Anthy” por recordarles que tomaron la mejor decisión para su familia.

Jonathan Montenegro no se quedó atrás y aunque no emitió comentario alguno, dejó unos corazones morados en señal de apoyo al mensaje de su hija y su exesposa. Recordemos que, ambos artistas mantuvieron una relación desde el año 2003 hasta el 2008, y en el 2004 recibieron a su primera y única hija juntos.