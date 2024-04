¡Todo un escándalo! Elección de Miss Teen Universe terminó a golpes y salpica a la delegación venezolana

El pasado domingo 28 de abril se llevó a cabo desde República Dominicana la gran final del Miss Teen Universo 2024, en la cual la delegada de Perú Luciana Vásquez logró llevarse la corona en una ceremonia marcado por la polémica. A través de las redes sociales el publicista Vladimir Gómez, compartió un video en las instalaciones del recinto, indicando que fue golpeado por la delegación venezolana.

Llorando, alterado y muy nervioso el relacionista de origen cubano afirmó que la situación comenzó cuando la comitiva de Miss Teen Venezuela, dirigida por Santiago Rosas, quien se encontraba en el país caribeña asesorando a Valentina Colmenares, lo agredieron supuestamente por apoyar a la representante de Latina Usa, Natalie Grace de 14 años, que logró el segundo lugar.

“Si me llega a pasar algo documento, la delegación Teen Universe Venezuela me agredió por apoyar a otra candidata. Me agredieron, me partieron la boca, me tiraron al piso en la barra fuera del teatro, me han humillado y me pisotearon”, afirmó en el audiovisual.

Respuesta de la delegación criolla

Tras los videos realizados por Gómez expublicista de la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, la delegación nacional no dudo en reaccionar y dar su derecho a réplica de la situación, alegando que el hombre pasó toda la velada de coronación agrediendo verbalmente a las candidatas y en especial en el momento de las preguntas. Además, afirmaron que le faltó el respeto a la Miss Teen internacional 2023, Bárbara Párraga, quien estaba apoyando a la representante venezolana.

Por su parte, Bárbara también realizó en live narrando los ataques del mencionado. “Desde la preliminar, sus faltas de respeto hacia la candidata de Venezuela, y lo estábamos reservando para evitar problemas y controversia. Pero en la noche del concurso en la respuesta, cuando Valentina estaba respondiendo él tenía una falta de respeto”, aseveró.

En este sentido, la joven confirmó que es falso que el problema empezó porque Gómez estaba apoyando a otra delegada.