¡Toda una señorita! Hija de Verónica Schneider arriba a sus 15 primaveras y así lo celebra (+video)

La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Verónica Schneider goza de tener una bonita familia con el también modelo venezolano Enrique Palacios, se trata de sus hijos David de 11 años y Sarah que recientemente arribó a sus 15 años, y sus padres no dudaron en celebrarlo por todo lo alto en la compañía de familiares y amigos.

La Miss Mundo Venezuela 1998 compartió a través de su cuenta personal de Instagram todo lo que fue la fiesta de la pequeña celebrada en en la exclusivo Casa Ylang Ylang de Florida, y que contó con una gran decoración de flores, un enorme pastel, animación y el hermoso vestido de la cumpleañera.

Su madre no dudo en compartir un hermoso mensaje en su cuenta que demuestra todo el amor, orgullo y felicidad por una nueva vuelta al sol de su hija. “En un abrir y cerrar de ojos te me creciste, cumples 15 años. Me he disfrutado cada segundo de tu vida, como los más hermosos de la mía. He estado atenta a cada cambio, en cada etapa, he sido testigo de tus procesos en los que siento una mezcla de emociones que pasean desde la felicidad absoluta a la nostalgia de saber que esa etapa está culminada”, escribió.

En una de las publicaciones que despertó comentarios y halagos por parte de los cibernautas, es una foto de madre e hijas juntas luciendo muy elegantes como si fuese hermanas. Igualmente, aparece la pequeña Sarah junto a su padre y hermano.

En otro video 360 también se les ve luciendo unas coronas como todas unas reinas de bellezas con sonrisas y alegrías.