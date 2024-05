Sin Palabras: Noreh queda sin voz en pleno concierto

El cantautor venezolano Noreh, vivió un momento incómodo ante sus fanáticos la noche del domingo en Nueva York, durante su presentación en vivo quedó sin voz y rompió en llanto.

El criollo se encuentra girando con "Baladas tatuadas Tour" que llevará a varios países de la región pero, su paso por la ciudad de los rasca cielos no fue lo que esperaba. El joven intérprete en medio del concierto presentó problemas con su garganta, aunque, intentó sacar voz para seguir deleitando al público con su canto no puedo continuar, y entre las lágrimas lamentó el bochornoso momento.

La respuesta de quienes asistieron al Sob’s de la Gran Manzana, lugar donde se presentaría, fue bastante positiva y entre aplausos y gritos, alentaron al cantante a seguir, sin embargo, no puedo continuar, esto lo llevó a retirarse del escenario.

Noreh, comunicó en sus distintas plataformas digitales que tomará acción para los que dieron cita en su primera presentación en Nueva York, "Su entrada vale, valdrá y valdría para cualquier show que deseen (...)". Asimismo, continúo su mensaje diciendo que habrá reembolso de dinero para aquellos que lo requieran.

El intérprete de "Salvavidas" publicó un emotivo mensaje posterior a desafortunado encuentro “Ayer perdí la voz y no pude cantar en New York. Si me preguntan, ayer fue uno de los días en los que la realidad te dice que no eres tan arrecho o capaz como creías que eras, me preparé por años como artista para hacer mi primera presentación en esta ciudad y ayer por más que podía la voz no me daba, ni me respondía, no me afinaba”.

Se espera que en los próximos días el joven de 27 años, mejore su estado de salud y recupere su afinado canto, de esta manera dar paso a sus siguientes show.

Nuevo proyecto musical

El 7 de marzo de 2024, Javier Triviño nombre de pila, hizo oficial el lanzamiento del EP "Baladas Tatuadas Vol.1" compuesto por cuatro canciones, entre las que destaca colaboraciones con Mari en la canción "NTGES" (No te Gusta Estar) y "Ya sé que quiero, ya sé que no quiero" junto a Jeeiph, las otras dos piezas musicales que componen el mini álbum son "Luto" y "5>1".

Noreh se ha abierto camino en el mundo artístico por sus letras y reconfortable canto al ritmo de Baladas, el zuliano a hecho duplas con artistas como Nacho, CNCO y Jay Wheeler.