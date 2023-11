¿Saltaron la talanquera? Hilda Abrahamz y Mimí Lazo protagonizaron una escena "lésbica" (+Video)

Las primeras actrices venezolanas Mimí Lazo e Hilda Abrahamz continúan gozando del éxito que les trajo haber participado en la teleserie de Venevisión, "Dramáticas", que llevó a Lazo a regresar al país y a Hilda haber reactivado su carrera frente a la pantalla chica.

Sin embargo, recientemente tuvieron otro motivo para festejar y fue el cumpleaños de la recordada Gladys de 'Voltea pa' que te enamores', quien arribó a sus 69 primaveras. En una celebración repleta de amigos de la cumpleañera, incluyendo a sus colegas, ambas mujeres se mostraron muy cariñosas entre ellas, producto de la gran amistad que mantienen.

En un video publicado en el Instagram de la esposa de Luis Fernández, se les ve dándose un beso en la boca que terminó con una sonrisa. Claramente, Mimi sabía que esto causaría controversia en las redes sociales, sobre todo porque ha sido protagonista de muchas de ellas.

La actriz llenó su descripción de ironías haciendo referencia a lo que dirían los internautas en la caja de comentarios. "Que inmoralidad !!! Que fuerte tío, las cosas que pasan en los cumpleaños. Esto es fin de mundo! Como diría mi mamá, 'qué va a pensar la gente Mimi", Mamá a mi no me importa. Pues te debería de importar'", escribió.

Entre risas, agregó: "Qué dirá @hispanomedio ahorita nos botan por inmorales. Ajajajajaaajajja", haciendo referencia a la casa productora que hizo posible que ellas y otras estrellas de la televisión venezolana se reunieran en un mismo proyecto que fue emitido por primera vez el 16 de octubre de este año.

Obviamente, los malos comentarios no tardaron de llegar y aunque muchos entendieron que solo se trataba de un juego, otros se lo tomaron muy a pecho. "Es que están empeñadas en hacer creer que eso es normal?", "Muy viejas para la gracia", "No me aparece adecuado y nada profesional 2 grandes actrices a lo que llegan y después quieren dar cátedra", "Tienen esos dotes de excelentes actrices,no tienen que hacer ese tipo de acto", son algunas de las opiniones.