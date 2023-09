¡Sorpresa! La actriz Mimí Lazo se encontró y se "buceó" a un superhéroe del Universo Marvel

Después de sus cortas vacaciones en el país, donde visitó el majestuoso Salto Ángel y la Isla de Margarita, la actriz venezolana Mimí Lazo regresó a Estados Unidos, país en el que está radicada desde hace muchos años, y se llevó tremenda sorpresa cuando abordó su vuelo a Los Ángeles, pues no se esperó que tendría el lujo de compartir viaje con un importante actor de la famosa saga “The Avengers”.

Mediante una publicación en Instagram, la también productora publicó una foto con el codiciado actor Chris Hemsworth, ambos muy sonrientes y la criolla complacida con haberlo conocido personalmente. “Esto me está pasando ahorita en el avión para Los Ángeles miren con quien estoy. CON THOR. Bueno estoy con el no. El está aquí y yo también. La cosa es que estamos juntos”, manifestó la artista, quien admitió sentirse como una protagonista de Marvel. “Thor no saben lo bello que es, lo grande, lo inmenso como la canción”, remató.

“Y toma wisky parejo. Al lado tiene sentado una señora muy seria para que nadie se le ocurra hablarle solo yo que no me importa y ya. NO tengo vergüenza y le pedí una foto. Y yo vino y vino y el whiski y whiski y las arreomozas más regaladas que yo en concierto de Luis miguel”, finalizó la actriz, evidenciando su admiración por la estrella de Hollywood con un carrete de imágenes en el que también se ve un video del actor y una postal que refleja lo relajado que estaba a bordo de la aeronave.

En uno de sus comentarios, Mimi bromeó con la situación y reveló que le había dicho en español que era actriz y él solo había sonreído. De igual forma, entre risas se preguntó si Hemsworth se había “rascado” (embriagado), pues ya le había sonreído tres veces. En otro mensaje, escribió: "Yo ligando que el avión se mueva para ponerme a llorar a ver si me consuela por lo menos (...) Si sigo tomando vino me le voy a sentar al lado. Pero la guarda espalda me va a mandar a sacar del avión". En la cajita de comentarios también resaltó el texto de su esposo, Luis Fernández. “Pero bueno Mimi, hazme el favor y compórtate. Derechita! No sé qué le ven a ese tipo, la verdad”.

Recientemente, Mimi Lazo volvió al país después de varios años de ausencia para formar parte del elenco principal de la nueva teleserie de Venevisión e HispanoMedios, “Dramáticas”, que está próxima a estrenarse el 16 de octubre del presento año. Asimismo, aprovechó para subirse una vez más a las tablas venezolanas con su monólogo “A mi gordo no me lo quita nadie”, y también tuvo una corta participación en la obra “A 2,50 la Cuba Libre”.

Por su parte, Hemsworth decidió alejarse de las pantallas en el mes de abril y poner pausa a sus proyectos cinematográficos para cuidar de su salud y dedicarse a su familia. La estrella de Marvel en noviembre del 2022 se sometió a múltiples test de enfermedades que arrojaron que tenía entre 8 y 10 veces más probabilidades de padecer de Alzheimer, enfermedad progresiva que se caracteriza por afectar la memoria. En este sentido, el intérprete destacó que los resultados le cayeron como un valde de agua helada, ya que tenia pendiente cuatro importantes proyectos como la nueva secuela de “Los Vengadores”, una película biográfica de Hulk Hogan y estaba en plena grabación de su proyecto personal sin límites.