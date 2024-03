¿Qué dice el público? Ella es la venezolana que le habría parido los hijos a Ricky Martin

Esta semana, el cantante puertorriqueño Ricky Martin impactó a todos al mostrar el crecimiento de sus hijos, Mateo y Valentino, quienes lo acompañaron en la premiere de la serie Palm Royal, en la que el artista tuvo la oportunidad de participar.

En redes sociales, los seguidores destacaron lo grandes que están ambos adolescentes, a quienes desde su nacimiento hemos seguido gracias a su padre. Sin embargo, ha habido un aspecto en la vida de ellos que ha sido una total incógnita y es el paradero de su madre, pues el boricua siempre ha mantenido su identidad en secreto.

No obstante, los cibernautas a los que no se les escapa nada, han asegurado en reiteradas ocasiones que los mellizos tienen un gran parecido con la modelo y actriz venezolana, Englantina Zingg, mujer con la que Ricky ha tenido una hermosa conexión desde que se conocieron. Pero... ¿Habrá sido tanta como para prestarle su vientre?

¿Por qué todo apunta a la maternidad de Englantina?

Cuando Mateo y Valentino comenzaron a crecer y ya se veía que evidentemente no tienen un parecido físico con el cantante de "Pégate", todos comenzaron a comparar sus rostros con el de la venezolana, que a decir verdad, tienen mucho parecido. Pero, para desgracia de muchos, esa es una información que han mantenido en total hermetismo y es posible que así continúe.

Hace algún tiempo, Zingg compartió en su Instagram una fotografía de ella cuando era bebé, lo que reavivó estos rumores que se hacen más fuertes con el pasar de los años. "Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo", dijo en su momento Martin.

Pero esto no queda aquí, pues luego del revuelo que ha causado el gran parecido de la modelo con los hijos mayores de Ricky, también se dice que su hija Lucía, a quien Martin recibió dentro de su matrimonio con Ywan Josef, también tendría cierto parecido con la criolla... ¿Ustedes qué opinan?