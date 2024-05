Osmel Sousa suelta su lengua y por fin habla sobre la futura participación de Ileana Márquez Pedroza en el Miss Universo

Como cada año los seguidores del concurso Miss Venezuela esperan con ansias la opinión del expresidente del concurso y hoy miembro de Miss Universo, Osmel Sousa, sobre la candidata que representará al país en la contienda universal, que este 2024 se llevará por cuarta vez en México a finales de año.

Opinión de Osmel sobre Ileana

El creador de las siete coronas universales de Venezuela sostuvo una reciente entrevista con la locutora y publicista Hilda Oraa, en la cual habló de sus labores como presidente asesor, su estadía en México y sobre cómo ve la futura participación de la delegada criolla en el certamen, que como dato curioso participó en la primera temporada del Concurso By Osmel Sousa.

“Yo deseo que la muchacha (Ileana) que este año va a participar en el Miss Universo como Miss Venezuela, que yo la tuve antes en un concurso le vaya bien. Es muy buena candidata, tiene un escenario fabuloso”, expresó con su lengua bien afilada Osmel.

En este sentido, le envió un mensaje a Nina Sicilia y María Gabriela Isler, presidentas del comité de la belleza, en realizar un buen trabajo en la preparación de la primera madre en ganar el título de belleza más importante del país.

“Prepárenla bien para que esa niña quede como ganadora o en uno de los primeros puestos. Yo no voy hacer nada en contra de ella. No nunca le he hecho daño a nadie”, manifestó el también experto en moda.

Preparación de la soberana criolla

En sus redes sociales la Miss Amazonas 2023 ha estado compartiendo fotos y videos todo lo que está realizando camino a la competencia, como recibiendo clases de protocolo y oratoria con el periodista Néstor Brito Landa.