No te pierdas a estos increíbles artistas que cantarán en la última jornada del Preolímpico (+Video)

La última jornada del Torneo Preolímpico sub-23 de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se disputará el próximo domingo 11 de febrero, tendrá a un par de invitados especiales para cantar y poner ritmo caribeño y venezolano al partido de la Vinotinto que se juega el pase a la justa universal.

El cantante de salsa Servando Primera en un video publicado por su hermano Florentino en las redes sociales, informó que fueron invitados para cantar en la última jornada del torneo sudamericano. En el clip explicó que viajarán este fin de semana al país para estar presentes en el estadio Brígido Iriarte (EL Paraíso, Caracas) a partir de las 4:00 pm, donde se realizarán los dos partidos de la fase final.

Servando en el audiovisual se mostró muy emocionado por la invitación para ser parte de la tarde de fútbol, donde la selección de Venezuela podría hacer historia y clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos.

"Estaba manejando, tuve que parar cuando me llegó la noticia que me encanta, esta noticia me llena de emoción, estoy muy feliz, Venezuela está viviendo unos momentos históricos en el deporte" dijo en el video que acompañó con el siguiente texto: "Nos vemos en Caracas pa’ celebrar con los equipos que nos llevarán a las olimpiadas representando a Suramérica".

Venezuela se enfrentará a Paraguay en la última fecha del Preolímpico a las 7:30 pm, mientras que a primera hora jugarán Brasil – Argentina 4:30 pm. Esta jornada definirá a las dos selecciones que clasificarán a París 2024 por la región.

La Vinotinto llega en una situación complicada a esta fecha del cuadrangular, ya que es última con un solo punto, tras un empate 2-2 con Argentina y una derrota ante Brasil por marcador de 1-2. El combinado nacional está obligado a ganar por al menos dos goles para no depender de ninguna combinación.