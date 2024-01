NFL lanzará la casa por la ventana con los artistas de la previa del Super Bowl LVIII 2024

El medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espectáculo más grandes e importantes de todo el mundo, con artistas que no dudan en derrochar toda su energía sobre el campo, como han sido el caso de Beyonce, Rihanna, Lady Gaga, Madonna, Diana Ross, Michael Jackson, Shakira y Jennifer López, al igual como este año lo promete realizar el cantante estadounidense Usher, el próximo 11 de febrero en el Estadio Allegiant, ubicado en el estado de Nevada, Estados Unidos.

El también compositor fue anunciado en septiembre del 2023 como el responsable del toque musical en la final de la NFL con sus más grande éxitos como “Hey dady”, “My boo”, “OMG”, “Yeah”, “I don’t Mind”, “U got it Bad”, entre otros.

Sin embargo, este jueves 18 de enero los organizadores del importante y destacado evento de fútbol americano han compartido otras artistas que también amenizarán el partido con su talento, se trata de Post Malone, responsable de interpretar a los millones de fanáticos que estarán presentes en el Allegiant, la canción “American the Beautigul”. Mientras que McEntire entonará el himno nacional de Estados Unidos y Andra Day cantará “Lift Every Voice and Song”.

Todo un evento que altura que continúa demostrando como cada año el show es esperado por millones de espectadores de todo el mundo, no solo por los artistas sino, también por el despliegue tecnológico que se realiza con pantallas, fuegos artificiales, luces, cambios y sonidos.