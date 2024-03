La reacción de Joaquina, al ver al gentío que llegó a su presentación en Margarita (+Video)

No se puede negar que Joaquina, la hija de la reconocida animadora venezolana Camila Canabal, sigue rompiendo paradigmas con su música y su éxito va en aumento, al igual que su popularidad, y es que, una vez más queda demostrado que la adolescente cuenta con una gran comunidad que respalda su talento.

Así quedó demostrado una vez más cuando la joven de 19 años invitó hace unos días a sus seguidores a una velada especial en un hotel de la Isla de Margarita, pero no contaba con que asistiría tanta gente a este "mini concierto" que dio bajo el hermoso atardecer del paradisíaco destino venezolano. "¡Hay demasiada gente, wow!", dijo la cantante mientras tapaba su cara sin poder creerlo.

La ganadora del Latin Grammy 2023 había publicado unas historias en Instagram horas antes, instando a sus fans a acompañarla esa tarde. La apresurada dio sus frutos y Joaquina pudo cantar temas como "Freno" y "Quise Quererte". Asimismo, los espectadores llevaron sus pancartas para demostrarle su admiración. "Gracias por venir", agregó la venezolana.

Camila Canabal orgullosa

A través de sus redes sociales, la feliz mamá posteó los momentos más especiales de esta cita y dejó a flor de piel la felicidad y el orgullo que siente por su primogénita, fruto de su relación con el periodista deportivo Francisco Blavia. "Es sin lugar a dudas un orgullo de Venezuela para el mundo. Aunque no pertenezco a esta joven generación, en alma y corazón vengo siguiendo sus pasos, logros y humilde existencia. Cómo no va triunfar una criatura tan decidida y sensible que desde temprana edad decretó su amor por lo que hace extraordinariamente", escribió.

De igual forma, se refirió a los fans de su hija y agradeció el respaldo que recibió. "La espontaneidad del momento, hizo que todos sus jóvenes seguidores aullando de amor la bendecían y aplaudían por su generosidad y amabilidad hacia los presentes. La gratitud en la memoria de un corazón noble con una historia familiar de valores bonitos. Da gusto saborear y aplaudir ese trayecto. Incluso los que llevamos la juventud en el alma y hemos igual que ella vivido y experimentado lo que su Musa le aflora e identifica", añadió.

Joaquina y su inminente éxito

En el mes de noviembre de 2023, la cantautora hizo historia al lograr el premio a "Mejor Nueva Artista" en la edición 24 de los premios Latin Grammy que celebran en Sevilla, España. Claramente emocionada no pudo contener las lágrimas en el escenario por este gran logro en su corta carrera en la música. Señaló que siempre soñó con este momento en su vida, cuando desde los ocho años descubrió que le gustaba escribir y se lanzó en la profesión de artista.

"Gracias a la Academia por impulsarme a seguir mi intuición y carrera, hay algo que esto me enseña que creer en ti siempre va a valer la pena, gracias a Dios por ser el vehículo y a mi familia por el apoyo", dijo. También recordó que alguna vez le dijeron que cantar las mismas canciones que escribía no era camino para el éxito, pero comentó que al final no le hizo caso aquellos que la intentaron frenar.