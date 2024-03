Jim Caviezel relata las despiadadas escenas que casi lo llevan a la muerte en "La Pasión de Cristo"

Han pasado 20 años desde aquella reveladora película dirigida por Mel Gibson, "La Pasión de Cristo", en la que muestran la agonía de Jesús horas antes de morir. El director se preocupó por cuidar cada detalle de las imágenes y hacerlas ver lo más real posible, sin embargo, no pensó en el riesgo que corría su protagonista Jim Caviezel, actor estadounidense que recientemente habló sobre los incidentes que sufrió mientras rodaba el largometraje.

El artista dio una entrevista a un periodista polaco, en la que recordó que él también vivió un poco de lo que realmente le sucedió al hijo de Dios, no solo por el desgaste físico sino por las heridas que esto le ocasionó. Caviezel tuvo que perder unos cuantos kilos para lograr un importante parecido con Cristo, además, las temperaturas del lugar en el que grababan le provocaron una fuerte hipotermia.

Otras de las consecuencias que le dejó el personaje, fueron las cicatrices, una infección pulmonar y los moretones que le salieron luego de cargar con las cadenas que llevaba previo a la crucifixión. En la conversación, Jim trajo a colación el momento en el que un rayo casi acaba con su vida cuando lo impacto en el momento que grababan una secuencia del Sermón del Monte.

“Subí la montaña, se habían formado nubes, y cinco segundos antes del golpe sentía que algo iba a pasar (…) De repente, el rayo me golpeó”, comentó el actor, quien fue auxiliado por un asistente de dirección que también fue chocado por el rayo. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y ambos no sufrieron daños.

Su verdadero Vía Crucis

Cuando tuvieron que grabar las escenas del azotamiento al Mesías, Jim destaca que las exigencias de Mel en mostrar el verdadero calvario de Cristo, le dejaron graves cicatrices en su cuerpo. Según su relato, los actores encargados de hacer el papel de soldados romanos, tenían la tarea de agitar el látigo con toda su fuerza, esto no debía ser un problema para Caviezel pues él llevaba una base de madera atrás que lo protegería de estos golpes, pero uno de los soldados falló y lo golpeó de verdad.

“No podía respirar. El dolor era horrible. Pensé que solo pasaría una vez, pero al cabo de unos minutos volvió a fallar. Es tan doloroso que pone en shock a tu sistema. Por eso tengo una cicatriz de 35 centímetros en la espalda”, señaló Caviezel.

Este infierno no terminó para el estadounidense, pues en las tomas del vía crucis cuando él debía caer al piso en su caminata, la cruz de 70 kilogramos se inclinó y no recibió ayuda de los romanos, por lo que todo el peso le cayó encima. "Aplastó mi cabeza como un melón. La sangre salía de mi boca. Parte de esa sangre era falsa y parte era real”, declaró en el material de producción.

Su vida después de encarnar a cristo

Aunque el actor recuerda esta experiencia con mucho dolor físico y mental, admite que "La Pasión de Cristo" es el proyecto más importante de su vida y carrera profesional. Asimismo, reveló que, no tendría problema en volver a interpretar al Mesías en la secuela que está planeando Gibson llamada "La Pasión de Cristo: Resurrección".

Luego de terminar el largometraje, Caviezel se dedicó a recuperarse de las heridas y luego de eso comenzó a participar en diferentes proyectos en televisión y cine. Uno de sus últimos trabajos fue su personificación del agente Tim Ballard en la película "Sonidos de Libertad", estrenada el 4 de julio del año 2023.