Internautas le dan látigo a Yailin 'La Más Viral' por su nueva canción

Este viernes 29 de marzo, la cantante dominicana Yailin 'La Más Viral' estrenó su nuevo tema "Me encantas", una cumbia norteña que hace parte de su nuevo EP 'Resiliencia', compuesto por 7 temas que irá develando paulatinamente.

Al publicar un adelanto en redes sociales, los usuarios no tardaron en comparar el sencillo con "Mi ex tenía razón", una cumbia que estrenó la colombiana Karol G, con quien han comparado a Yailin en diferentes ocasiones debido a estilos que supuestamente ha copiado la novia de Tekashi 6ix9ine.

Sin embargo, otros no tuvieron compasión al criticarla y asegurar que usa efectos en su voz cada vez que estrena canciones. La cajita de comentarios no tardó en llenarse de mensajes negativos en su contra, incluso recalcando que "nunca podrá superar a la colombiana".

"Mi ex tenía razón versión ali express", "Mi ex tenía razón versión color económico", "Esta canción es muy buena y el que diga todo lo contrario tiene razón", "La letra y el ritmo no combinan", "Extraño mi vida hace 5 minutos cuando no había oído la canción", "Que feos los comentarios y la canción también", "Suerte que Yolanda Saldívar está presa", escribiendo los seguidores.

Afortunadamente, la joven de 21 años cuenta con el respaldo de muchos fans que no dudaron en defenderla y reconocer el esfuerzo que está haciendo por ofrecer un estilo más limpio y aventurarse en otros géneros musicales como lo está haciendo ahora. "DM", "Como te sintiera", "Amigos", "Sola", "Call Me" y "69" es el resto de canciones que faltan por escuchar de este EP.