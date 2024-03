¡Insólito! Fanática asegura que Karol G le hizo brujería en Caracas

Este fin de semana, la cantante colombiana Karol G ofreció dos magníficos conciertos en la ciudad de Caracas como parte de su gira "Mañana Será Bonito LATAM Tour", dos acontecimientos que sin duda alguna marcaron pauta en el país y lograron llenar por completo el Estadio Monumental Simón Bolívar ambas noches.

Aunque en redes sociales circulan buenos comentarios sobre las presentaciones, las críticas no se hicieron esperar y esta vez de la mano de una usuaria que denunció en X que la antioqueña le había hecho "brujería" en uno de los conciertos. Con el nombre de "delbajoespectro", la mujer que dice ser abogada comentó que la artista le transfirió su mala energía.

"Hola, quiero consultar algo y hacer una denuncia pública sobre @karolg. Resulta que fui al concierto de ella, me encontraba en primera fila, y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre", comentó.

Asimismo, informó que, en cuestión de minutos le robaron su cartera y la tumbaron al suelo, provocándole un raspón en su pierna. De igual forma, lamentó que, "la mirada maquiavélica" de la reggaetonera generó que desde ese día todo le saliera mal.

En otro mensaje, la profesional señaló que: "Tengo una firme teoría de que esta cantante en auge está metida en cosas muy raras y exijo que me devuelvan mi dinero. Ella hace conciertos para transferirle sus malas energías a la gente, es bruja, una bruja mala. Y quería advertirles porque estoy en camino a hacerme una limpia".

Luego de supuestamente haberse examinado con una bruja blanca, puntualizó que en efecto la intérprete de "Amargura" le tendría envidia y por esa razón "la miró mal". "Al ser una persona famosa es más difícil hacerse una buena limpieza, ya que estas tienen un contrato de almas pactado y por eso, llegaron a donde llegaron", destacó.

Entre tanto, la usuaria explicó que ahora tiene una roncha roja en su brazo y eso sería una clara señal de que necesitaba hacerse una limpieza. También reportó que está sufriendo de conjuntivitis aguda. "Karol no creas que tu maleficio me va a perjudicar. Eres vil y ruin. Despiadada como nadie. Me perdiste como fanática", escribió en X.

Las redes no la perdonaron

Ante esta absurda teoría, los internautas no le dieron respiro y la tacharon de "loca" y defendieron a la cantante. "No entiendo por qué estas estupideces me salen en Twitter", "Qué droga te metiste?", "No consumas cualquier porquería que te estés metiendo", "Jajaja esta es tu manera de llamar la atención? Que oso", se lee en los comentarios.

¿Estrategia publicitaria?

Al parecer la venezolana usó todo este paripé para hacerle publicidad a su negocio, y es que, en medio de la polémica, aprovecho de promocionar los llaveros que hace de todo tipo, logrando también captar la atención de varios que se interesaron por sus productos.

En un mensaje publicó las fotos de sus creaciones, informando que pronto reactivará la venta así como de los pines para neveras. En las imágenes se ve que realiza llaveros con imágenes de vegetales, pabellón criollo, motos, astronautas y cualquier figura que le pidan por un valor de $9.