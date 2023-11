Internautas reaccionaron al “corte de patas” que le dieron a Diana Silva en el Miss Universo 2023

Después de lograr pasar al Top 10 del Miss Universo 2023 y desfilar por el José Adolfo Pineda con una creación de Richard Ramírez Castro, la venezolana Diana Silva no logró avanzar siendo muy criticada por su estilismo y actitud en el escenario, que objetivamente, dejó mucho que desear.

Era de esperarse que las redes iban a reaccionar a lo sucedido y rechazar que la criolla no avanzara al top 5. Sin embargo, muchos le dieron “palo” con su estilismo, un cabello suelto que no estuvo muy bien manejado y parecía un poco despeinado, lo que claramente no la favoreció.

Aquí te dejamos algunas de las opiniones de los internautas ante lo ocurrido con la joven de 26 años.