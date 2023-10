¿Cuánto dinero deja la estrella de Friends Matthew Perry tras su abrupto fallecimiento?

Matthew Perry falleció a los 54 años de edad este sábado presuntamente en su jacuzzi, de acuerdo a los primeros reportes. Perry fue uno de los comediantes y actores más famosos durante la década de los 90 y comienzos del 2000 con la serie Friends.

Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) y Ross Geller (David Schwimmer) comenzaron ganando 22.500 dólares por episodio en la primera temporada, una cifra que aumentaría en gran forma conforme pasó el tiempo.

En la segunda temporada, los actores ganaban 44.000 dólares por episodio. En un principio Jennifer Aniston y David Schwimmer eran los actores con mayores ganancia debido a su tiempo en pantalla, pero luego el salario fue equitativo para el resto del elenco.

En la tercera temporada ganaban 75.000 dólares por cada episodio. En las temporadas 7 y 8, llegaron a ganar 750,000 dólares por episodio, alcanzando el millón de dólares por capítulo en las dos últimas entregas.

Solo con la última temporada ganaron más de 22 millones de dólares. En total, cada actor se llevó más de 90 millones de dólares en los 10 años que duró la serie de Warner Channel.

Variety reveló que Matthew Perry y compañía ganaron alrededor de 2.5 millones de dólares, cada uno, por participar en el especial ‘Friends: The Reunion’, en 2021.

El patrimonio estimado de Matthew Perry era de 120 millones de dólares también gracias a trabajos que realizó como productor en películas como The West Wing’, ‘Studio 60 on the Sunset Strip’, ‘Mr. Sunshine’, ‘The Good Wife’, ‘Go On’, ‘Cougar Town’ y ‘Un impulsivo y loco amor’.

Se presume que la herencia quedé en manos de los padres de Matthew Perry y sus cinco hermanos debido a que no tenía esposas ni hijos. Durante su vida hizo pública cinco relaciones, pero nunca se casó.