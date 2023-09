¡Ay vale! Pepe Goitia dio nuevos indicios de que se le “moja la canoa” (+Imágenes)

No es la primera vez que el mundo de las redes sociales muestra su inquietud sobre la sexualidad del influencer venezolano Pepe Goitia, y es que, a pesar de haber mantenido una larga relación con la también influencer, Mariam Obregón, muchos piensan que la realidad es otra y el criollo estaría metido en el clóset sin aceptar que es homosexual. Unas recientes declaraciones en las que afirmó que tuvo relaciones sexuales con un hombre, lo pusieron nuevamente en el ojo del huracán.

“No me gustan los hombres y sé que no me gustan los hombres porque estuve con un hombre. Me di cuenta que esto no es lo mío (…) Estaba borracho, muy borracho y empezó a insistir (el hombre) y yo: ‘bueno hágale’”, reveló el venezolano en una entrevista, generando fuertes críticas en su contra en las que lo invitaban a no ocultar su gusto por las personas de su mismo sexo.

Ahora, los internautas vuelven a acribillar a Pepe, luego de unos delatantes mensajes en su cuenta personal de X, en la que afloró su lado más colorido con dos publicaciones. El primer mensaje decía lo siguiente: “Tanto tiempo sin que me chupen el c*lo que rabia”, ante esto los seguidores no lo perdonaron. “Es porque no estás borracha seguro”, “Ay no mor que horror”, “Pasiva”, “Ayy Pepe, positivo y no para Covid”, “No entendí, tú no eres hetero?”, “Ay papá después dices que no eres gay”, se leen en los comentarios.

Sin embargo, una segunda publicación desataría la locura en su cuenta, y es que mediante una fotografía dejó entrever que le gustaría que lo tuvieran “en cuatro”. “Así te gustaría tenerme?”, escribió el creador de contenido. Aquí sí reinaron los comentarios calientes, en su mayoría de hombres que manifestaron su deseo por él. “Te reventaría y te preñaría”, “Que delicioso”, “Yo sí me compro ese lío”, “No, que tú me tengas así”, “A mí me gustaría que me tengas así”, escribieron sus seguidores.

Desde hace varios años, Pepe ha despertado pasiones entre sus seguidores y más entre los hombres, sus sensuales movimientos al bailar y su sexappeal han cautivado a muchos. Para complacer a sus seguidores, el influencer decidió hace más de un año registrarse en OnlyFans y así vender contenido como Dios lo trajo al mundo, y al anunciarlo, admitió que la mayoría de sus suscriptores son hombres, asumiendo que no le molesta ser admirado por ellos.