Alejandro Fernández armó una ‘pataleta’ al público en pleno concierto (+Video)

El cantante azteca Alejandro Fernández se encuentra de gira por los Estados Unidos con su show “Amor y Patria 2023 Tour”, una gira que comenzó el pasado 8 de septiembre y que continuará hasta el 22 de octubre, finalizando sus conciertos en la ciudad de Miami. En días pasados, el hombre se presentó en California, donde ya ha tenido seis presentaciones, por lo que todo ha marchado de maravilla, sin embargo, durante una de sus canciones, el artista se molestó con el público.

Mientras interpretaba su exitoso tema “Me dediqué a perderte”, el artista quiso cantarla con los asistentes, pero no obtuvo la respuesta que esperaba por lo que lo tomó de mala manera y se las cantó a todos, y no precisamente la canción. “¿Van a cantar o no van a cantar?” fue la incómoda pregunta que hizo “El Potrillo” con una cara de muy pocos amigos. “Sino yo también me voy a cantar allá (señalando el backstage)”, añadió el mexicano evidentemente molesto.

Después de la advertencia del cantante el público emitió un rotundo no, mientras Fernández solo hizo un gesto de desaprobación, pero continuó con el show. Sin embargo, quienes no tomaron a bien la actitud del cantante fueron los usuarios de redes, quienes no perdieron la oportunidad de hacerle ver su error: "Él es el artista, el que debe de cantar", "Pues que no cobre y todos le vamos a cantar", "Ahora resulta que el público debe dar el show", "Cobra por cantar, que no cobre", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

En cambio, como era de esperarse, otros dijeron que tenía sentido que se molestara al pedir que su público cantara y no lo hiciera (a pesar de que en el video sí se escucha a cierto grupo de asistentes cantar cuando él lo pedía).