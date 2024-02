Famosas brasileras se estampan tremendo beso en Premio Lo Nuestro 2024 (+Video)

La cantante Ludmilla llegó a la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2024, gala en la que cuenta con dos nominaciones que fueron anunciadas el pasado 22 de enero del presente año. La intérprete de “Macentando” continúa cosechando éxitos en una imponente carrera que la ha posicionado como uno de los orgullos de Brasil.

Otra de las cosas que destacan en la vida de la artista es la hermosa relación que mantiene con la empresaria Brunna Goncalves, con quien se casó hace unos años. Por no esconder su amor, las figuras cariocas posaron juntas en la imponente alfombra del show que estará animado por Angélica Vale, Galilea Montijo y Clarissa Molina.

Durante su paso por la sesión de fotos, las brasileras se dieron un beso que revolucionó las redes sociales y también a todos los asistentes al Kaseya Center de Miami. Recordemos que, para el Día de San Valentín del año 2021, ambas decidieron renovar sus votos matrimoniales durante un viaje al caribe.

Descansando en Curazao, la pareja fue tomada por sorpresa. La ceremonia fue organizada en secreto por la familia, y Ludmilla y Brunna solo descubrieron los planes en el último momento. Ludmilla compartió todo con los fanáticos en sus redes sociales, mostrando la decoración, toda blanca y llena de flores, en la playa caribeña. “Chicos, miren esto, acabamos de renovar nuestros votos. Todo está grabado para ustedes, fue hermoso”, dijo en una serie de videos.

Los dos aprovecharon la fecha para dedicar la ceremonia a las parejas LGBT que no pueden compartir su amor en el Día de los Enamorados por homofobia. “Queremos ofrecer esta renovación de votos a todas las personas que no pueden salir por su familia. Pero mira, queremos decir que tu amor no es menos que el de los demás, es el mismo que el de los demás”, dijeron.