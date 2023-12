¿Es Gustavo Elis un “Enchufado” del Gobierno? Esto respondió su pareja

Desde hace tiempo el cantante venezolano Gustavo Elis ha sido blanco de múltiples criticas en las plataformas 2.0 de personas que aseguran que es un “Enchufado” del gobierno nacional. Una situación que ha llegado hasta el extremo de abucheos en sus presentaciones, el cual se evidencio en el concierto de los contante Wisin y Yandel en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, en la cual Elis fue abucheado junto a otros artistas.

Ante tanta polémica y especulaciones de las personas, su esposa la creadora de contenido y modelo Karlis Romero aprovecho una interacción de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram para enviar un mensaje muy claro, a los que afirman la conexión con el gobierno.

Un seguidor le preguntó ¿Qué opinas de la gente que dice que tu esposo es enchufado?, a lo que ella sin pelos en la lengua respondió. “Opino que esa es la palabra favorita de muchas personas, cuando ven que otra persona lograr algo o le va bien. Si alguien se compra un carro o le va bien ese es “enchufado”, no señores existen temas de organización y sacrificios”, indicó Romero.

Igualmente, alegó que existen muchas cosas que realizan a diario que no se publican en las redes sociales para tener una vida cómoda y tranquila para la familia. La pareja tiene dos hijas Bella y Ciela Elis Romero.

“Gustavo no hace política, Gustavo lo que hace es cantar y existen algunas cosas que lo contratan y el va a cantar a darle alegría a las personas que van a ver el show. El no hace política, no está enchufado”, puntualizó.

Finalizó enviando un mensaje muy claro a las personas que hablan. “Cada quien que se dedique a lo que mejor sabe hacer y ganar dinero para que tengas la vida que quiere”.