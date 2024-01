Erika de la Vega se sincera y habla de cómo fue para ella saber que tenía un tumor cerebral

El pasado mes de noviembre de 2023, la animadora venezolana Erika de la Vega sorprendió a su público al anunciar que había sido internada de emergencia, tras enterarse que durante al menos una década estuvo creciendo en su cerebro un tumor benigno y que ya era momento de extraerlo y poder continuar con su vida.

“Hace unos meses haciendo un chequeo anual de mi cuerpo, me consiguieron a través de una resonancia magnética un visitante benigno en mi cabeza, que por su tamaño demostraba que llevaba mínimo una década creciendo cómodamente”, escribió en un post de Instagram, en el que había un carrusel de fotografías de ella desde la cama de la clínica en plena recuperación.

“Todo pasó muy rápido. Apenas supe el diagnóstico que cuadré la cirugía y ocupé mis días lo que más pude para que la mente no me jugará en contra. La única opción que tenía era sacarlo a través de una craneotomía”, agregó la presentadora del programa “Ojos de mujer”.

Afortunadamente, la criolla tuvo una recuperación bastante rápida y pudo volver a sus labores tan pronto le fue posible, incluyendo las grabaciones de su podcast “En Defensa Propia”, en el que junto a otros artistas habla de la motivación, el éxito y otros temas que tengan que ver con el crecimiento emocional. De igual forma, ha ganado tiempo de calidad con su hijo Matías y con sus seres queridos.

Totalmente recuperada, la locutora de 48 años visitó a su paisano, Alejandro Chabán, quien la recibió en su programa y hablar de “La reinvención es cosa de valientes”. “¿Cuando te dijeron: ‘tumor cerebral’, qué te pasó por la cabeza?”, preguntó el también actor. Firme y decidida, Erika le respondió: “Sentí que venía una tormenta, no sabía la magnitud y, en ese avión bueno sí, lloré como una Magdalena. O sea, me imaginé todo como que no puede estar pasando esto”.

Escarbando en sus más profundos sentimientos, Chabán quiso saber si hay algo que esconde la venezolana y pudo haber sido el detonante para que se le desarollara la enfermedad, así como preguntó sobre cómo fueron los minutos antes de la intervención. “Ese momento Ale de estar en la sala de espera, antes de ponerte la anestesia y estar ahí tú sola contigo misma y decir: ‘¿De dónde me agarro?’ ¡Es rudo!”, expresó.

“Te lo juro que me da como una cosita porque estás contigo”, agregó entre lágrimas. Del mismo modo, indicó que, mientras estaba en la cama luego de ser operada se daba ánimos a ella misma, respiró y dejó que todo fluyera para que las cosas marcharan por un buen camino. “Aquí en compasión, todo va a estar bien, si te dieron una segunda oportunidad es por algo”, remató.