Ella es Reba McEntire, la responsable de cantar el himno en la final del Super Bowl 2024

La carrera por el título al mejor del campeonato del Super Bowl 2024 ya inició y los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers ya se encuentran moviendo sus fichas para lograr un juego perfecto. Con la presencia de celebridades como Taylor Swift y Shaquille O’Neal, el Allegiant Stadium de Las Vegas se encuentra abarrotado disfrutando del choque, el cual tendrá en el medio tiempo al cantante Usher como la figura principal.

Sin embargo, el estadounidense no es el único cantante que conforma el line-up de artistas del Super Bowl, y es que, a mediados de enero la NFL ya había anunciado a los otros intérpretes que dirían presente en esta electrizante noche, entre ellos, Reba McEntire, una cantante estadounidense que cuenta con una amplia trayectoria en la música country.

Con un pantalón negro de brillantes, una camisa negra y un blazer color beige, la también actriz dejó la voz en el campo de juego interpretando el himno de Estados Unidos, el cual es tradición escuchar en cualquier deporte del país americano. Además, las piezas patrióticas como “América the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”, serán entonadas por Post Malone y Andra Day, respectivamente.

Acerca de Reba McEntire

Cuando se habla de Reba en Estados Unidos, se habla de una de sus artistas más consagradas en el mundo del espectáculo. Es una figura respetada en la música, el teatro, la televisión y el cine, gracias a su intachable talento. Además, fue exaltada al Salón de la Fama de la Música Country, lo que deja claro que la organización del Super Bowl siempre piensa en juntar en el escenario a celebridades de alto voltaje.

La cantante de 76 años tiene en su haber más de 80 reconocimientos, en los cuales se incluyen tres premios Grammy, premios ACM, premios CMA, People’s Choice Awards, Billboard y American Music Awards, ratificando los inminentes dotes que posee.

En cuanto a su trayectoria como actriz, McEntire ha participado en ocho películas, dos obras de teatro montadas en Broadway, seis telefilmes y protagonizado la comedia de situación Reba (2001-2007), su protagónico más elogiado, por el que incluso fue nominada al Globo de Oro por mejor actriz de comedia o musical.