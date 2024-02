Atención: concierto de “El sol de México” Luis Miguel se suspende por esta razón (+Detalles)

Desde el 2023 el cantante puertorriqueño residenciado en México, Luis Miguel, ha estado realizando por diversos países como Estados Unidos, Argentina, Chile y México conciertos cargados de luces, tecnología, emoción y mucho movimiento. Los lugares seleccionados por “El Sol de México” han estado repletos de fanáticos de han coreado a todo pulmón sus grandes éxitos entre los que destacan “La Incondicional”, “Hasta que me olvides”, “Tengo todo excepto a ti”, “Culpable o no”, entre otros.

A pesar del éxito de sus giras, el artista ha pasado por momentos de tensión, como lo ocurrido hace varios días en República Dominicana cuando su concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez estuvo a punto de suspenderse por fallas técnicas. Sin embargo, la producción logró arreglar la situación y el cantante deleitó con su voz a los dominicanos el viernes 19 de enero.

De nuevo una mala situación empaña el espectáculo del también compositor, pero esta vez en Colombia, en donde el concierto que tenía pautado para el próximo 15 de febrero en el Estadio Pascual Guerrero de Cali ha sido suspendido por programación, así lo dio a conocer un vocero del recinto.

“El Estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentable para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para el 15 de febrero está tomado y no hay donde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que sea un estadio y en Cali no hay otro lugar”, indicó.

La repentina suspensión ha tomado por sorpresas a los seguidores de Luis Miguel, quienes se preguntan qué si los productores y organizadores del show no estaban al tanto de la fecha con el recinto deportivo. Igualmente, han indicado que resulta confuso que se diga que el artista canta solo en estadios, ya que los dos conciertos pautados en la ciudad de Bogotá para el 17 y 18 de febrero son en el coliseo Medplus.

Hasta el momento el equipo de producción del artista no ha revelado detalles sobre la situación, solo se limitará con los dos espectáculos en la capital colombiana.