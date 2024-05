Aleska Génesis se va en llanto al recibir una inesperada visita en "La Casa de los Famosos 4"

La modelo Aleska Génesis es la representación de los venezolanos en la cuarta temporada del reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”. La criolla desde el comienzo de la competencia en enero se ha robado toda la atención por los apasionados romances que ha sostenido con Christian Estrada y Glovis Nienow.

Igualmente, la expareja del cantante Nicky Jam, ha tenido fuertes enfrentamientos con otros habitantes como Cristina Porta, Ariadna Gutiérrez y con Maripily Rivera, quienes la han acusado de falsa, mentirosa y traicionera.

Visita de su hermana

Tras todas las acusaciones de sus compañeras y el rechazo de algunos espectadores del show, la criolla ha mostrado su vulnerabilidad este miércoles 15 de mayo al recibir en la casa a su hermana, la Miss Tierra Venezuela 2019, Michelle Roxana.

Las hermanas Castellanos no dudaron en darse un caluroso abrazo y entre lágrimas Michelle le expresó a Génesis lo feliz y orgullosa por todo el recorrido que ha realizado desde el inicio de la competencia y por su llegada a la gran gala final el próximo lunes 20 de mayo.

“Estoy orgullosa de ti, te veo todos los días. No sabes lo fuertes que eres, me has sorprendido muchísimo. Lo importante acá es que seas tú, disfrútalo. Es tu primer reality, han hecho muchas cosas en tu contra, pero lo has sabido superar”, le manifestó muy emocionada Michelle.

No es la primera ocasión que Roxana demuestra la admiración que tiene por su hermana mayor, en los primeros días del reality envió un video demostrando todo su cariño.