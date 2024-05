A solo días de la final de La Casa de los Famosos 4: Maripily Rivera se le va a la yugular a Aleska Génesis

A solo días de la gran final de la cuarta temporada del reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”, la situación en la mansión se ha convertido en un toma y dame entre las participantes Maripily Rivera y Aleska Génesis. Las habitantes se han dando sin piedad, dejando a los espectadores impactados por su rivalidad.

Enfrentamiento de Aleska y Maripily

La modelo boricua que ha contado con el gran apoyo del público desde el comienzo de la competencia en enero, tildó durante la confrontación con Aleska como una mujer falsa, hipócrita y que ha llegado a la final a base de estrategias.

En el enfrentamiento la llamada “Huracán Boricua” también aseveró que el único talento de la modelo venezolana es apoyarse en hombres para poder tener relevancia. “Eres una enredadera, la mosquita muerta, la que ha estado con machos para poder tener aquí show”, afirmó.

Aunque, la expareja de Nicky Jam exigió a la puertorriqueña respeto, está enfurecida le respondió. “Yo a ti no te voy a respetar, no hables de respeto, cuando tú no tienes ni respeto por ti misma. Al menos yo nunca he ido presa y tengo mi récord limpio”, manifestó.

Asimismo, la boricua le sacó en cara a Génesis la intensa relación que vivió en los primeros días de convivencia en el reality con Christian Estrada, ex pareja de la Miss Universo y actriz, Alicia Machado.

El próximo lunes 20 de mayo se conocerá quién será el vencedor del reality que se llevará a casa el jugoso premio de $200.000 en efectivo.