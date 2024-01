¡Escándalo!: Trasladan a Tekashi 6ix9ine a su audiencia por esta razón

La mañana de este sábado se produjo el traslado del rapero de origen mexicano Tekashi 6ix9ine hasta la audiencia donde se le leerán los cargos relacionados a la agresión que cometió en contra de Yailin. En la audiencia se le informará cuál es la medida de coerción que recibirá.

Esta audiencia ocurre luego de que la madre de Yailín “La más viral”, denunciara al rapero por haber agredido brutalmente a su hija. Según las declaraciones de Wanda Díaz, Tekashi “le rompió uno de los dientes, intentó pasarle un carro y atropellarla”. También aseguró que otro día el rapero “le pateó la cara y casi la tira de un segundo piso”.

En su denuncia, la madre de Yailin asegura que Tekashi la ha golpeado a tal nivel que le ha dejado bolsas de sangre en los ojos, hasta dejárselos casi negros. Dijo también que su hija le había llamado por videollamada para decirle “Mira como me tiene, no me quiere dar mi pasaporte”.

Wanda Díaz también aseguró que el rapero tiene obsesión con Yailin, a tal punto que llegó a colocar una cámara oculta en los pañales de Cattleya para mantenerla siempre vigilada. También le habría colocado un GPS a su camioneta para saber todos sus movimientos y le revisaba el teléfono para saber con quién hablaba.