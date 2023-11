¡No lo quiere! Esto le habría hecho Lionel Messi a Alejandro Garnacho

Ni siquiera ha terminado el mes de noviembre y la Premier League ya tiene un candidato claro al gol de la temporada. La chilena de Alejandro Garnacho en Goodison Park dejó boquiabierto al mundo. El joven extremo argentino no solo emuló al histórico tanto de Wayne Rooney en el derbi de Manchester, sino que, acto seguido, celebró su genialidad en el córner con el inconfundible grito ‘siuuu’ de Cristiano Ronaldo. Un gesto que le ha podido costar un unfollow inesperado en redes sociales.

“Mi hijo me dijo el otro día que (Leo) Messi le había dejado de seguir. No le importa (a Alejandro Garnacho) salir diciendo: ‘Soy un hombre de Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo’. Incluso cuando está en la Selección argentina”, afirmó la leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand en su podcast Vibe with Five.

Alejandro Garnacho, que ya ha disputado tres encuentros con la Selección absoluta de Argentina, no esconde su predilección por el astro portugués, con quien compartió vestuario en el Manchester United antes de su abrupta salida del club el pasado año. En redes sociales se viralizó la comparación que hizo ESPN entre el golazo de Alejandro Garnacho y el que marcó Leo Messi con el Paris Saint-Germain, pero el atacante de los red devils dejó claro en redes sociales que su chilena recordaba a la de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.

“El de Garnacho me gusta más”, respondió con claridad Rio Ferdinand en su podcast Vibe with Five a la hora de elegir entre el tanto de Alejandro Garnacho y el de su excompañero Wayne Rooney. El exdefensa del Manchester United afirmó que “uno fue con la espinillera, el otro con la bota. Lo siento, Wazza. Ese gol es mejor que el de Wayne. Corría lejos de la portería, un poco más lejos de la portería, en ángulo. Fue increíble, un momento impresionante”.

La chilena del extremo argentino entra directa en el museo de la Premier League. Una obra de arte que, en casa de Rio Ferdinand, vivieron por todo lo alto: “Estaba en el salón, con mi familia y nos pusimos como locos. Fue una locura. Incluso mi hijo pequeño, al que se le acababa de caer un diente, intentaba dar patadas por encima de la cabeza en el salón, como probablemente millones de niños pequeños de todo el mundo en aquella época”.