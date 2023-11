Este fue el picante mensaje que dejo Arturo Vidal a Garnacho luego de celebrar su gol como Cristiano (+Video)

Arturo Vidal apareció nuevamente en la opinión pública fiel a su estilo. Esta vez el mediocampista ejecutó su manifestación para enviar un dardo a Alejandro Garnacho, luego del golazo de chilena que el joven argentino firmó con el Manchester United este fin de semana contra el Everton y celebró al estilo de Cristiano Ronaldo, también icono del club rojo.

Al chileno no le gustó la forma de la celebración con la que delantero albiceleste decidió firmar para la posteridad su anotación: "Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande"

"Respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero fue un golazo, un golazo", agregó el actual mediocampista del Athletico Paranaense.

El gol, al que hace referencia Vidal y que apunta a ser un claro candidato al premio Puskas, como mejor gol de la temporada, lo anotó la joven promesa del Manchester United, Alejandro Garnacho, tan solo iniciar las acciones del compromiso de su equipo contra el Everton, al minuto 3', lo que abriría el camino para una plácida goleada de los dirigidos por Erik Ten Hag (0-3) y darían los tres puntos para que 'Los Rojos' se ubiquen en la sexta posición de la Premier League con 26 puntos.