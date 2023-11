¡Escándalo! Dani Alves tendrá que presentarse a juicio por esta razón

La vida del legendario defensor brasileño, Dani Alves, tomó un giro de 180º desde el pasado mes de diciembre cuando se le acusó de haber abusado sexualmente de una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Alves tiene más de nueve meses recluido en la prisión de Brians Cataluña, por el caso que le sacó de las canchas súbitamente.

Asimismo, este martes 14 de noviembre la Audiencia de Barcelona ha decidido enviar a juicio al futbolista por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. El tribunal confirma el auto que la instructora dictó al terminar la investigación y decreta la apertura del juicio al futbolista.

La sección 21ª de la Audiencia confirma el procesamiento del ex internacional brasileño, al concluir que, tanto las declaraciones de la víctima y los testigos, como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por el delito de agresión sexual que se le imputa.

Declaraciones de la demandante

Según la versión de la joven de 23 años, se encontraba acompañada de su prima en la discoteca Sutton, en el momento que Dani Alves le hizo gestos para que se acercara a donde él estaba, a lo que ella obedeció. "Yo recuerdo dirigirme donde estaba él, pero yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré", dijo.

"Recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir: ‘me tengo que ir, me tengo que ir’. Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Y él me empezó a decir muchísimas cosas". “Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas”, concluyó la descripción realizada por la joven.

Asimismo, con esta resolución, se abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación. Este será el último trámite antes de fijar la fecha del juicio.