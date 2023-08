David Ortiz reveló lo que piensa del caso de Wander Franco

David Ortiz, ha desmentido rotundamente haberse pronunciado públicamente sobre el caso de Wander Franco, el joven talento acusado de mantener relaciones con una menor de edad. Ortiz expresó su sorpresa ante los rumores que han circulado en los medios y aclaró su posición enérgicamente.“No voy con lo mal hecho (...) no soy quién para juzgar a nadie. Solo trato de unirme a la causa y ver cómo puedo ayudar. No puedo hacer comentarios (sobre el caso de Wander Franco) , porque hasta este momento yo no sé lo que ha pasado”, afirmó Ortiz, dejando claro su enfoque en la solidaridad y la asistencia a los jóvenes talentos en el deporte.

El exjugador, conocido por su sabiduría y consejos a las nuevas generaciones de atletas, también explicó su involucramiento con el caso: "Cuando escuché de esa situación traté de ponerme a la disposición con Wander para ver en qué podía ayudar (...) Nuestra tarea como veteranos al fin, es orientar a esos muchachos, no pisotearlos ni maltratarlos”, afirmó Ortiz, resaltando la importancia de guiar a los jóvenes deportistas en su camino hacia el éxito.

Ortiz también expresó su esperanza de que las acusaciones contra Wander Franco no sean verdaderas y se mostró consciente de la rigurosidad de la Major League Baseball (MLB) en casos de esta naturaleza