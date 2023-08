MLB: David Ortiz revela las razones de su salida de los Mellizos en 2002 (+Detalles)

David Ortiz es uno de los exjugadores que en su tiempo activo pasó por momentos no tan agradables, en este punto no nos estamos refiriendo a su rendimiento deportivo, sino al negocio en las Grandes Ligas, los convenios con los equipos que a veces no suelen salir del todo bien.

En este sentido, dicha figura reveló las razones por las cuales no continuó prestando sus servicios a los Mellizos de Minnesota, aquí nos remontamos a la temporada 2002 cuando dicha organización optó por botarlo.

Ante esta situación, el dominicano tendría una respuesta y es que la razón de su salida se originó porque dicho equipo no quería pagar el dinero suficiente a Ortiz, es por ello que él los califica de tacaños.

“Ese equipo (Mellizos) era un desastre. La gente cree que cuando el equipo te bota es porque no sirves. A mí me dejaron ir porque no me querían pagar dos millones de dólares que me tocaban ese año. El equipo entero costaba eso dos millones de dólares. A mí no me botaron porque yo no servía”, explicó Ortiz en una entrevista con el periodista Yancen Pujols.

Dicho equipo fue el que le permitió a Ortiz debutar como jugador profesional en 1997, en su tiempo con esta organización dejó un promedio de bateo de .266 con 58 jonrones y 238 carreras impulsadas en seis temporadas de labor.