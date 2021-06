Un DJ con cara de simio reinventa el himno de Bélgica para la Eurocopa

Cotilleo Deportivo

Lunes 7| 3:48 pm





El DJ belga Kid Noize, conocido por actuar en público con una prótesis facial extremadamente realista que le hace parecer un simio, ha grabado una versión electrónica del himno de Bélgica, la Brabançonne, para animar a los "Diablos rojos" en la Eurocopa.



"La idea no era generar polémica. Lo hice con conocimiento de causa, sabiendo dónde quería ir. Hay cosas que respetar (...). No es una deconstrucción artística para mostrar la vaguedad de la época en la que vivimos", declaró el artista al diario DH Les Sports, que le encargó la canción.



El tema creado por el hombre mono dura 1 minuto 50 segundos y se titula "Nosotros somos Bélgica" ("We Are Belgium", en inglés original). Esa frase puede escucharse de fondo en la canción como si estuviera coreada por los aficionados y sirve de introducción a la melodía de La Brabançonne, una canción que data de tiempos de la fundación del Reino de Bélgica, en 1830.



"Quité ese lado de la marcha militar para mantener sólo la melodía principal. Apenas lo toqué para que la gente pueda cantar (...). Le da ese lado nostálgico de cuando podríamos salir de fiesta. Y al final, explota en el modo Kid Noize, como debería", agregó Kid Noize, habitual del célebre festival de electrónica de Bélgica Tomorrowland El polifacético artista, que además de compositor de música electrónica es también autor de cómics, se llama en realidad Grégory Avauh y tiene 39 años.



Se trata de un antiguo componente del grupo Joshua que en 2016 sacó su primer disco caracterizado como un simio, seña de identidad del personaje. En 2019 sacó un segundo álbum titulad "El hombre con una máscara de mono" ("A Man With A Monkey Face").



"La máscara, culturalmente, sirve para esconderse. Pero también para mostrarse. Ve la prótesis más como un accesorio de moda que como algo que me sirve para esconderme", explicaba el artista en una entrevista en TV5 Monde. EFE