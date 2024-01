LVBP: ¡Sigue la fiesta! Así continuó Yasiel Puig la celebración del título con Tiburones (+Video)

Ganar un título siempre es especial en cualquier rincón del mundo, pero si a eso le añades que viene incluido después de 38 años siendo esquivo en las vitrinas de la entidad que representas, sin duda, trae un valor doble. Y para este ejemplo es perfecto el nombre de Yasiel Puig, de quien no han parado de viralizarse vídeos de sus celebraciones sobre la conquista de Tiburones de La Guaira en la LVBP.

Uno de los más recientes deja ver cómo toda la humanidad del cubano está bañada completamente en espuma, al tiempo que no esconde toda su alegría por el título en la pelota venezolana, en medio de abrazos con parte de la afición del equipo guarista.

En las imágenes también quedó registrado, incluso, cuando un seguidor le preguntó sobre cómo ha vivido su estadía en Venezuela y el experimentado pelotero se encargó de expresar todo su agrado con el trato recibido en el país. "Muy bien, brother, gracias a Dios por esta oportunidad", dijo.

Muy sorprendido

Ha sido tanta la sorpresa de Puig, sobre las reacciones del título de La Guaira, que en su cuenta en la red social X (antes Twitter) también dejó un mensaje de asombro por las fiestas surgidas desde la obtención del galardón en la LVBP.

"No puedo creer lo que estoy viviendo. Declararon el día no laborable, para todos con motivo a la celebración. ¡Estoy soñando! Gracias mi Guaira, tantas, tantas gracias. Se me va a salir el corazón de la alegría", escribió en X.