Clásico Mundial de Beisbol: Japón consigue su clasificación a los Cuartos de Final frente a República Checa

La selección de Japón consiguió su tercera victoria y su pase a la siguiente fase, frente a la selección de República Checa por ocho carreras a dos, rectificando hasta el momento su candidatura como uno de los equipos favoritos a ganar el trofeo de campeones del Clásico Mundial de Beisbol.

El conjunto japonés comenzó abajo en el marcador, pero a partir del tercer, cuarto y quinto episodio logró cosechar un total de ocho carreras, gracias a la profundidad de su ofensiva y culminar con dos carreras más en la octava entrada.

Esto se debe a las grandes figuras que tienen tanto en la Major League Baseball como en la Liga Profesional de Japón, además de contar con uno de las máximas figuras actualmente en el mejor béisbol del mundo, como lo es Shohei Ohtani.

