Clásico Mundial de Beisbol: Japón derrota a Korea con Masataka Yoshida como figura

Japón y Corea del Sur se vieron las caras por el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2023. Los japoneses derrotaron 13-4 a los coreanos en un juego realmente lleno de emociones.

Este encuentro se desarrolló en el Estadio Tokio Dome de la capital japonesa.

El jugador más destacado Masataka Yoshida, quien se fue de 3-3 con cinco carreras remolcadas y un boleto. Por su parte, Shohei Ohtani bateó par de hits, entre ellos un doble y remolcó una carrera.

Masataka Yoshida with a strong day at the dish. 💪 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/6wI7NlmFTB