Clásico Mundial de Beisbol: Juan Soto tiene fecha para reportarse con República Dominicana

Juan Soto en su momento encendió las alarmas, pero todo está solucionado y si verá acción con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2023. El jardinero de los Padres de San Diego brindará poder al lineup quisqueyano.

Si bien el pelotero dominicano no se reportó con su compañeros en la fecha correspondiente, si participará en la justa mundialista con el seleccionado de su país y probablemente lo veamos ante Venezuela en el juego inaugural del sábado.

Según un reporte de Marley Rivera de ESPN, el manager de República Dominicana, Rodney Linares anunció que la llegada de Soto a la selección será el día de mañana. Es bueno destacar que este pelotero se quedó unos días más en el campamento de los Padres de San Diego para llegar en óptimas condiciones.

Team DR manager Rodney Linares says that Juan Soto will join the team Friday. And with Manny Machado starting at 3B today (and players not doing back-to-back), Rafael Devers will start at third tomorrow. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/9tcHiMmkBA