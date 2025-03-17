Ronald Acuña Jr. desea jugar en República Dominicana. ¿Abandonará a Tiburones de La Guaira? (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. es considerado uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas en la actualidad, a pesar de sus recurrentes y alargadas lesiones. El venezolano, de 27 años de edad, pertenece a los Bravos de Atlanta en el beisbol organizado, equipo con el que ha disputado siete zafras y apunta a su octava contienda en este 2025.

Aparte de eso, "El Abusador" también forma parte de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), circuito que se desarrolla en invierno. Sin embargo, el oriundo de La Sabana, estado La Guaira, no logró ver acción en la reciente edición 2024-2025 de la pelota nacional, debido a la rehabilitación por la rotura de ligamentos de su rodilla.

A pesar de ello, "La Bestia" se ha alistado para tener un buen rendimiento en Las Mayores durante el presente calendario y también buscará ponerse en "play" durante el invierno de este año. ¿Lo hará con Tiburones de La Guaira? Esa es la gran incógnita que surge en este momento, pues el habilidoso jardinero ha dado pistas de que su intención está enfocada en República Dominicana.

En una transmisión en vivo por Instagram que realizó el camarero dominicano Ketel Marte, apareció Acuña Jr. para dejarle un comentario que generó un gran revuelo en las redes sociales. "Llévame al Licey", fue el escrito que le dejó Ronald, acompañado de corazones azules, haciendo referencia al color que identifica a la organización de los Tigres del Licey, máximos campeones de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y también de la Serie del Caribe.

Este tema ha generado un debate interesante entre los fanáticos del beisbol profesional. Para nadie es un secreto la cercanía que ha tenido Ronald Acuña Jr. con República Dominicana y algunos peloteros originarios de ese país. Por ejemplo, se ha visto involucrado con Fernando Tatís Jr. y su señor padre, quien lo entrenó en algún momento.

No sería una sorpresa que Ronald Acuña Jr. decidiera jugar en Dominicana para la temporada invernal 2025-2026.