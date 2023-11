Ramón Flores: "El pitcheo debe mejorar para pelear un cupo a la postemporada" (+Entrevista)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Bravos de Margarita ha sido, hasta ahora, el equipo con peor arranque en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Registran un récord de tres victorias y seis derrotas.

Los dirigidos por el mánager José Moreno, no han podido combinar de buena manera sus piezas para lograr una seguidilla de triunfos. El bateo ha respondido, pero el talón de Aquiles ha sido el cuerpo de lanzadores. De hecho, ostentan el mejor promedio ofensivo de toda el torneo (.323), pero poseen la peor efectividad, con 8.84.

El experimentado Ramón Flores ha sido uno de los responsables del buen accionar en el ataque de los insulares.

"Han sido unas semanas difíciles para nosotros, pero tenemos una gran ofensiva. Gracias a Dios he podido empezar bien en el bateo", comentó el jardinero, en una entrevista exclusiva para Meridiano, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

"Hace falta realizar ajustes en la parte del pitcheo, este equipo no es tan malo como se ha visto en los resultados, solo que debemos ajustar y salir a competir", puntualizó Flores.

Bateador disciplinado

Ramón se ha caracterizado por ser un bateador difícil de pasar, por lo que se embasa mucho, una virtud realmente significativa para los equipos de beisbol.

"Siempre lo he dicho, tener un plan en el home, de acuerdo a lo que me vaya diciendo el juego. Si debo ser agresivo con hombre en posición anotadora, seré agresivo. Si tengo que embasarme, voy a tratar de irme profundo en la cuenta y siempre tratando de agarrar buenos turnos", reconoció.

Su trayectoria en la LVBP ha rendido buenos frutos

En los nueve años que ha jugado en el beisbol nacional, Ramón Flores solo ha registrado un .260 de AVG como su cifra más baja, siendo .416 la más elevada, cuando la alcanzó en la contienda 2021-2022.

"Esta es una liga que me ha ayudado siempre, desde que debuté. Amo jugar en Venezuela y me gusta la competencia. La pasión con la que se vive el beisbol venezolano es muy distinta, creo que eso ayuda mucho. Me gusta salir a dar el cien por ciento y lograr buenos resultados", resaltó el guardabosques.

Aspectos a mejorar

"Es sencillo, lo hemos hablado a puertas cerradas, el pitcheo tiene que mejorar. Tenemos la ofensiva para competir y vamos a seguir compitiendo, solamente que nos aguante un poco más el pitcheo y vamos a ver mejores resultados", dijo. "Confío que los muchachos van a salir a hacer el trabajo para pelear un cupo para enero (Round Robin)", recalcó.