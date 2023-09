Oscar Prieto Párraga: "Quiero ser recordado por mi honestidad" (+Entrevista)

Al hablar del beisbol venezolano, es imposible no hablar de los Leones del Caracas, el equipo más ganador de nuestra liga, que cuenta con una tradición gigantesca en el país. De igual manera, al hablar de Leones del Caracas, es imposible no hablar de Oscar Prieto Párraga, uno de los grandes responsables del éxito histórico de la franquicia.

Prieto Párraga estuvo ligado de manera directa al beisbol venezolano durante 47 años, pero según sus propias palabras, ha estado ligado a la pelota durante toda su vida, gracias a su padre, Oscar "El Negro" Prieto, otro de los dirigentes históricos que ha tenido el beisbol criollo.

Este primero de septiembre el trabajo incansable de Oscar Prieto Párraga tuvo uno de los más grandes reconocimientos que se le puede dar, al ser anunciada de manera oficial su exaltación al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano. Meridiano conversó en exclusiva con el antiguo propietario de Leones y también expresidente de la LVBP, que se mostró emocionado y recordó muchas de sus vivencias a lo largo de todos estos años.

Toda una vida en el beisbol

"Para mí, está exaltación significa muchas cosas", fue lo primero Prieto Párraga le dijo a Meridiano. "Estuve oficialmente 47 años en el beisbol, pero en realidad prácticamente estuve desde que nací, porque mi papá compró a los Leones y antes había tenido al Vargas. Yo, por supuesto, estaba ahí. Creo que hicimos algo, un trabajo como había que hacerlo. No soy quien para decir si merezco ser exaltado o no, pero el trabajo está ahí", resaltó.

Aunque el antiguo dirigente está orgulloso del fenomenal trabajo que él y su padre lograron hacer, son otros los motivos por los que quiere ser recordado. "Quiero ser recordado por mi honestidad, por ser siempre claro y honesto, espero que ese sea mi mayor legado. Como te dije, yo creo que hicimos algo y espero que hayamos dejado algo en el beisbol venezolano", explicó.

Prieto Párraga sin duda fue un digno heredero de Oscar "El Negro" Prieto, tanto así que ahora ambos comparten un lugar en el Salón de la Fama del Beisbol Venezolano, algo que emociona al expresidente de la liga. "Es un caso inédito, el único otro salón donde están padre e hijo es el del Caribe, en dónde estamos también mi padre y yo. Para mí es un honor, yo siempre he creído que no llené los zapatos de mi padre, pero intenté hacer siempre lo mejor posible", señaló.

En medio de un día tan emotivo, muchos recuerdos pasan por la mente del legendario directivo de Leones, especialmente dos que tienen que ver con su padre. "El mayor recuerdo que se me viene a la mente es ver a mi padre feliz en Hermosillo, en el año 1982, cuando ganamos la Serie del Caribe", contó Prieto Párraga, que también hizo mención de un importante suceso en la historia de Leones. "También se me viene a la mente el título que ganamos en 1967, con el célebre jonrón de Paulino Casanova. Estaba más joven y no estaba tan metido en el negocio, pero es el equipo de mis amores y estos recuerdos llegan en días como este".

El otrora presidente de la LVBP también tuvo palabras para Alfonso Saer, legendario narrador de Cardenales que será exaltado junto a él. "Un honor entrar con esta dupla. Alfonso es una de las mejores voces y uno de los mejores narradores de Venezuela. Para mí es un honor entrar con él".

Al irnos un poco más a la actualidad de Leones, Oscar Prieto Párraga dio sus sensaciones sobre lo que significa ver la mudanza de Leones al Estadio Monumental, que se concretará en este año 2023. "La vida da muchas vueltas. En el 51 nos tocó dejar el estadio Cervecería Caracas para mudarnos al Universitario y fue una excelente decisión. Leones tendrá una tarea bien difícil con el Monumental, porque es un estadio más grande y que está más lejos. Pero Leones es Leones, yo siempre he dicho que Leones genera cosas que ningún otro equipo genera", expresó.

El expropietario del equipo melenudo quiso culminar dedicándole la exaltación a las personas más importantes de su vida. "Principalmente se lo dedico a mi esposa Myriam, a mis hijos Óscar y Gabriela, a mis nietos y por supuesto a la memoria de mi padre", dijo Prieto Párraga, que también quiso dejarle un mensaje a la afición caraquista. "Sigan aguerridos, que Leones sigue y seguirá para adelante".