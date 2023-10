LVBP: Esto dijo Yorvis Torrealba sobre su padre (+Entrevista)

Los duelos entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes son distintos a cualquier otro. Melenudos y filibusteros han sabido crear una rivalidad que se ha extendido a lo largo de los años, y que paraliza al país durante cada encuentro que se celebra entre ellos.

Muchos peloteros ilustres han pasado por ambos equipos, dejando su huella en los enfrentamientos entre los "eternos rivales". Uno de ellos es Yorvit Torrealba, quien vistió el uniforme de Leones como jugador y como manager.

Luego de Yorvit, llegó el turno de su hijo, Yorvis Torrealba, quien ha decidido continuar con el legado de su padre en la máxima rivalidad del beisbol criollo pero desde la otra acera, con el uniforme de los Navegantes del Magallanes. El jardinero de los eléctricos conversó en exclusiva con Meridiano sobre lo que ha sido para él vestir la camiseta de los Navegante y tener la oportunidad de formar parte de un Caracas-Magallanes, como lo hiciera su padre Yorvit.

"Para mí ha sido un honor y un placer estar en el cluhouse de los Navegantes. El ambiente ha sido espectacular. Venimos de ganar en Puerto La Cruz y queremos seguir con ese mismo ritmo", comentó Torrealba.

El outfielder de los carabobeños viene de ver acción en Triple A con el filial de los Rockies de Colorado, en donde dejó línea de .259/.328/.345/.673 en 64 apariciones al plato. "Recogí bastante experiencia. En ese nivel ya estás jugando con muchos grandesligas. Me ayudó bastante, ya que además es muy similar a Venezuela", expresó.

Y por supuesto, en el marco de un Caracas-Magallanes, era imposible no tocar el tema de Yorvit Torrealba, padre de Yorvis que vistió la camiseta de Leones. "Me ha dicho que me lo disfrute, que trate de seguir haciendo lo mismo, que me divierta", afirmó Yorvis, quien además reveló la reacción que tuvo su padre al conocer la firma con Magallanes. "¡Estaba emocionado! Él sabía que yo quería firmar con los Navegantes. Él jugó con Leones y yo quería llevarle la contraria. Él lo vivió de aquel lado y yo quiero vivirlo desde este lado".