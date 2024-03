LVBP: ¿Volverá con Tiburones? Esto dijo Maikel García sobre su regreso en la venidera campaña

La gran temporada que coronó Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), fue bastante exitosa, con el título de campeones luego de 38 años de sequía y además salieron monarcas de la Serie del Caribe (primera vez en su historia), primera para Venezuela en quince años de no hacerlo, varios protagonistas dieron su granito de arena para estos importantes logros, en especial el grandeliga Maikel García durante toda la campaña de la pelota invernal.

Y es que el toletero de los Reales de Kansas City, brilló ampliamente con el equipo salado. Durante su paso por La Guaira, García bateó .424/.543/.576 en 29 partidos (99 turnos) con nueve dobles, dos jonrones y 21 empujadas.

Al finalizar su participación, García dejó en claro que no volvería a jugar a Venezuela por lo menos por las próximas dos temporadas. Recientemente, el infielder criollo volvió a reafirmar su decisión de no estar presente con Tiburones para la venidera zafra de la LVBP.

"Yo dije que no iba a volver a jugar porque ya yo había cumplido", dijo Maikel en una entrevista con el podcast To The Show. Al ser preguntado de que si la novena litoralense podrá contar con él para la 2024-2025, el muchacho oriundo de La Sabana, contestó con un rotundo "No, tengo que trabajar en mí físico, por eso no voy a jugar".

Todo esto basado en una promesa que le habría hecho el toletero venezolano a su madre, "Es eso, que si quedábamos campeones, le prometí que iba a trabajar en mí y alejarme un tiempo de la LVBP", cerró García.