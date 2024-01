LVBP: Tiburones se queda con el triunfo ante Cardenales (Finalizado)

La acción de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) regresa en la noche de este martes. El Round Robin era lo que muchos fanáticos esperaban, pero al final solo cinco equipos lograron mantenerse con vida con miras a disputar la Gran Final de la temporada 2023-2024. Dos de esos son Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara.

Si bien en esta etapa se arranca desde cero, vale mencionar que ambos equipos vivieron un gran cierre de ronda regular. Los escualos llegan con un ritmo bárbaro, ya que ganaron seis de sus últimos diez enfrentamientos.

Por su parte, los crepusculares no bajaron del primer lugar de la tabla, lo que se traduce en que los muchachos que dirige el manager Henry Blanco siguen demostrando el mejor nivel de la liga hasta los momentos.

Los abridores para esta noche son Max Castillo (5-0 | 2.72 EFE) por los de casa, y Ricardo Pinto (1-2 | 4.00 EFE) por la visita.

Lineup Tiburones de La Guaira

Lineup Cardenales de Lara

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Lorenzo Cedrola batea rodado de out a campo corto. Brayan Rocchio batea rodado de out a segunda base. Maikel Garcia batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Tiburones 0 - Cardenales 0

Inning 1 (parte baja): Ildemaro Vargas pega sencillo con rodado a jardinero central. Gorkys Hernández se poncha tirándole. Rangel Ravelo batea elevado de out a jardinero central. Ángel Reyes batea rodado para out forzado.

Tiburones 0 - Cardenales 0

Inning 2 (parte alta): Wilson García batea elevado de out a jardinero izquierdo. Yasiel Puig se embasa por error en fildeo de campo corto. Leonardo Reginatto se poncha tirándole. Luis Torrens pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Danry Vásquez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo, Puig anota. Danry Vásquez se roba la segunda base. Alcides Escobar recibe base por bolas. Lorenzo Cedrola batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Tiburones 1 - Cardenales 0

Inning 2 (parte baja): Hernán Pérez pega sencillo con rodado a jardinero central. Juniel Querecuto batea rodado para out forzado, Pérez out en segunda. Pedro Castellanos batea línea de out a jardinero derecho. Yojhan Quevedo pega sencillo con línea a jardinero central. Yojhan Quevedo es out con disparo a primera base del receptor.

Tiburones 1 - Cardenales 0

Inning 3 (parte alta): Brayan Rocchio batea elevadito de out a tercera base. Maikel García batea rodado de out a primera base. Wilson García batea rodado de out a segunda base.

Tiburones 1 - Cardenales 0

Inning 3 (parte baja): Jecksson Flores recibe base por bolas. Ildemaro Vargas pega doble con línea a jardinero izquierdo, Flores anota. Gorkys Hernández pega sencillo con rodado a campo corto. Rangel Ravelo batea elevadito de out a segunda base. Ángel Reyes se poncha tirándole. Gorkys Hernández se roba la segunda base. Hernán Pérez batea rodado de out a tercera base.

Tiburones 1 - Cardenales 1

Inning 4 (parte alta): Yasiel Puig pega sencillo con rodado a jardinero central. Leonardo Reginatto pega sencillo con línea a jardinero central. Pasbol del receptor Yojhan Quevedo, avanzan los corredores. Luis Torrens batea rodado de out a tercera base. Danry Vásquez se embasa por out en jugada de selección, Puig out en home. Alcides Escobar pega sencillo con rodado a jardinero derecho, Reginatto anota. Alcides Escobar se roba la segunda base. Danry Vásquez anota por wild pitch. Lorenzo Cedrola batea rodado de out a primera base.

Tiburones 3 - Cardenales 1

Inning 4 (parte baja): Juniel Querecuto recibe base por bolas. Pedro Castellanos se embasa por error en fildeo del campo corto, Querecuto a tercera. Yojhan Quevedo se poncha tirándole. Jecksson Flores batea rodado de out al campo corto, Querecuto anota. Pedro Castellanos avanza a tercera base por wild pitch. Gorkys Hernández batea rodado de out a tercera base.

Tiburones 3 - Cardenales 2

Inning 5 (parte alta): Brayan Rocchio batea elevado de out a jardinero central. Maikel García batea rodado de out a tercera base. Wilson García batea rodado de out a primera base.

Tiburones 3 - Cardenales 2

Inning 5 (parte baja): Rangel Ravelo se poncha sin tirarle. Ángel Reyes batea rodado de out a tercera base. Hernán Pérez se poncha tirándole.

Tiburones 3 - Cardenales 2

Inning 6 (parte alta): Rodrigo Benoit reemplaza a Max Castillo. Yasiel Puig pega sencillo con línea a jardinero derecho. Leonardo Reginatto pega sencillo con línea a jardinero central. Leonardo Reginatto pega sencillo con línea a jardinero central. Luis Torrens out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo, Puig anota. Yapson Gómez reemplaza a Rodrigo Benoit. Danry Vásquez pega sencillo con línea a jardinero derecho. Alcides Escobar batea elevado de out a jardinero izquierdo. Lorenzo Cedrola se embasa por error en fildeo de campo corto. Brayan Rocchio pega doble con línea a jardinero izquierdo, Reginatto y Vásquez anotan. José Adames reemplaza a Yapson Gómez. Maikel García batea rodado de out a campo corto.

Tiburones 6 - Cardenales 2

Inning 6 (parte baja): Jesús Pirela reemplaza a Ricardo Pinto. Juniel Querecuto recibe base por bolas. Pedro Castellanos batea rodado batea para doble matanza. Yojhan Quevedo batea rodado de out a campo corto.

Tiburones 6 - Cardenales 2

Inning 7 (parte alta): Wilson García batea rodado de out al campo corto. Yasiel Puig pega sencillo con rodado a jardinero derecho. Leonardo Reginatto batea rodado de out a primera base. Yasiel Puig se roba la tercera base. Luis Torrens pega triple con línea al jardinero central, Puig anota. Luis Rico reemplaza a José Adames. Luis Torrens anota por lanzamiento desviado. Danry Vásquez recibe base por bolas. Alcides Escobar se poncha sin tirarle.

Tiburones 8 - Cardenales 2

Inning 7 (parte baja): Jecksson Flores golpeado por lanzamiento. Ildemaro Vargas golpeado por lanzamiento. Karlo Seijas reemplaza a Jesús Pirela. Gorkys Hernández pega doble con línea a jardinero derecho, Flores anota. Rangel Ravelo out con elevado de sacrificio, Vargas anota. Ángel Reyes pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Hernán Pérez batea rodado batea para doble matanza.

Tiburones 8 - Cardenales 4

Inning 8 (parte alta): Diego Moreno reemplaza a Luis Rico. Lorenzo Cedrola recibe base por bolas. Brayan Rocchio batea rodado batea para doble matanza. Maikel García batea elevadito de out a primera base.

Tiburones 8 - Cardenales 4

Inning 8 (parte baja): Arnaldo Hernández reemplaza a Karlo Seijas. Juniel Querecuto batea elevado de out a jardinero izquierdo. Pedro Castellanos batea rodado de out a tercera base. Hendrik Clementina pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Jecksson Flores se poncha tirándole.

Tiburones 8 - Cardenales 4

Inning 9 (parte alta): Wilson García batea rodado de out a segunda base. Yasiel Puig batea rodado de out a segunda base. Leonardo Reginatto pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Luis Torrens batea rodado para out forzado.

Tiburones 8 - Cardenales 4

Inning 9 (parte baja): Jojanse Torres reemplaza a Arnaldo Hernández. Ildemaro Vargas batea línea de out a jardinero izquierdo. Gorkys Hernández batea elevado de out a jardinero derecho. Rangel Ravelo pega doble con línea a jardinero izquierdo. Ángel Reyes recibe base por bolas. Lanzamiento desviado del lanzador, avanzan los corredores. Hernán Pérez recibe base por bolas. Juniel Querecuto batea línea de out a jardinero central.

Tiburones 8 - Cardenales 4