LVBP: Jonrón de Ángel Aguilar le da la ventaja a Tigres sobre Tiburones (En vivo)

El José Pérez Colmenares verá por última vez un duelo entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira en esta temporada 2023-2024 de la LVBP. A su vez, será el tercer careo entre ambas novenas en este Round Robin, luego de que cada una consiguiera un triunfo en sus respectivos estadios.

Si bien los escualos ya están clasificados a la final, su objetivo por lo que resta de semana es conseguir la mayor cantidad de triunfos posibles para implantar un récord en postemporada, ya que ningún equipo ha logrado sumar más de 10 victorias.

Asimismo, cabe recordar que ambas novenas se enfrentaron el pasado martes en este mismo escenario, y el resultado final fue favorable a los de casa por 15-3, lo que significó en su momento la segunda caída del conjunto del litoral en el Round Robin.

Lineup Tiburones de La Guaira

Lineup Tigres de Aragua

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Brayan Rocchio batea rodado de out a lanzador. Alcides Escobar batea rodado de out a lanzador. Leonardo Reginatto pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Danry Vásquez batea rodado de out a campo corto.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 1 (parte baja): Yonathan Mendoza pega sencillo con línea a jardinero central. Keyber Rodríguez batea elevado de out a jardinero izquierdo. Alexi Amarista pega sencillo con línea a jardinero central. José Pirela se poncha tirándole. Daniel Mayora batea rodado de out a segunda base.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 2 (parte alta): Carlos Rivero recibe base por bolas. Anthony Jiménez batea rodado batea para doble matanza. Francisco Arcia batea elevado de out a jardinero central.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 2 (parte baja): Manuel Meléndez batea rodado de out a segunda base. Jesús Sucre batea línea de out a tercera base. Carlos Tocci batea rodado de out a segunda base.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 3 (parte alta): Sebastián Rivero batea rodado de out a tercera base. Franklin Barreto batea rodado de out a campo corto. Brayan Roccio pega sencillo con línea a jardinero derecho. Alcides Escobar batea rodado de out a segunda base.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 3 (parte baja): Ángel Aguilar se poncha tirándole. Yonathan Mendoza batea elevadito de out a primera base. Keyber Rodríguez recibe base por bolas. Keyber Rodríguez se roba la segunda base. Alexi Amarista batea elevado de out a jardinero derecho.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 4 (parte alta): Leonardo Reginatto batea elevado de out a jardinero central. Danry Vásquez pega sencillo con rodado a jardinero central. Carlos Rivero batea rodado de out suavemente a primera base. Anthony Jiménez batea elevado de out a jardinero central.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 4 (parte baja): Will Changarotty reemplaza a Elvis Araujo. José Pirela batea línea de out a jardinero izquierdo. Daniel Mayora recibe base por bolas. Manuel Meléndez batea elevado de out a jardinero central. Jesús Sucre batea rodado de out a tercera base.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 5 (parte alta): Francisco Arcia batea elevado de out a jardinero derecho. Sebastián Rivero batea rodado de out a campo corto. Franklin Barreto batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Tiburones 0 - Tigres 0

Inning 5 (parte baja): Carlos Tocci pega sencillo con línea a jardinero derecho. Ángel Aguilar batea jonrón con línea por el jardín derecho, Tocci anota. Yonathan Mendoza se poncha tirándole. Keyber Rodríguez batea elevado de out a jardinero central. Alexi Amarista batea rodado de out a primera base.

Tiburones 0 - Tigres 2

Inning 6 (parte alta): En desarrollo...